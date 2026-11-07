Donald Trump offre le poste de porte-parole à Dana White

Donald Trump invite Dana White, PDG de l'UFC, à devenir porte-parole de la Maison Blanche. Cette nomination vise à renforcer sa défense contre l'opposition politique.

Donald Trump a annoncé publiquement qu'il avait offert à Dana White, le président de l' UFC, le poste influent de porte-parole de la Maison Blanche. Cette proposition officielle vise à renforcer la communication de l'administration républicaine en s'appuyant sur une figure populaire du sport de combat.

L'offre officielle faite par le président

Le 4novembre, le président américain a publié son annonce sur le réseau Truth Social. Il a écrit directement à White : " Dana, s'il te plaît accepte ce boulot ". L'ex-président a précisé que l'intéressé n'avait pas encore donné sa réponse définitive à cette proposition stratégique pour la nouvelle administration.

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Une réponse visuelle de Dana White

Dana White a réagi rapidement à cette invitation médiatique. Il a partagé sur Instagram une photo le montrant debout au pupitre de la salle de presse de la Maison Blanche. La légende de l'image indiquait " Vers le nouveau chapitre ", signalant ainsi son intérêt ou son acceptation symbolique du rôle proposé par Trump.

Une stratégie de défense politique

Donald Trump a justifié ce choix en déclarant que l'équipe avait besoin de ces personnes pour " se défendre contre la gauche cinglée ". Il a suggéré que White pourrait s'entourer d'adjoints issus du monde du MMA, dont deux Russes et une Brésilienne, indépendamment de leur nationalité d'origine.

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Un contexte de vacance du poste

Cette nomination intervient alors que le poste de porte-parole est vacant depuis le 16octobre, date de l'éviction de l'ancien titulaire. La décision s'inscrit dans une tendance plus large de nominations politiques marquées par une volonté de confrontation plutôt que de conciliation avec l'opposition.

Une relation proche et influente

Dana White est un figure conservatrice connue pour sa proximité avec Trump. Il avait pris la parole le 6novembre2024 lors du discours de victoire et à la convention républicaine. Il siège désormais au conseil d'administration de Meta, reflétant une convergence d'intérêts entre le sport, la politique et les technologies.