Donald Trump Nommé Président du Conseil d'Administration du Kennedy Center

Donald Trump a été nommé président du conseil d'administration du Kennedy Center, un centre culturel renommé de Washington, qu'il avait récemment critiqué pour ses spectacles « woke ». Le conseil d'administration, remanié par Trump, a annoncé son élection à l'unanimité.

Le président américain Donald Trump s'est réjoui mercredi d'avoir été nommé à la tête du conseil d'administration du Kennedy Center , célèbre centre culturel de Washington, qu'il avait vivement critiqué ces derniers jours, promettant que cet endroit ne serait pas « woke ». « C'est un grand honneur d'être président du Kennedy Center », s'est enthousiasmé Donald Trump sur son réseau Truth Social, nommé par un nouveau conseil d'administration fidèle au républicain.

Vendredi, l'ancien promoteur immobilier avait annoncé le licenciement de plusieurs membres du conseil d'administration qu'il estimait « ne pas partager notre vision pour un âge d'or des arts et de la culture ». « Nous annoncerons bientôt un nouveau conseil, avec un formidable président, Donald J. Trump », avait écrit le président américain. Sur Truth Social, il a affirmé mercredi avoir été élu à l'unanimité des membres du conseil d'administration, qu'il avait restructuré. Dans un communiqué, le Kennedy Center a confirmé son élection et annoncé par ailleurs le départ de la présidente de l'institution, Deborah Rutter. Le conseil d'administration du Kennedy Center est désormais composé de 31 membres, dont 14 annoncés aujourd'hui, selon le centre culturel. Parmi eux, Donald Trump, ainsi que plusieurs de ses proches comme sa directrice de cabinet Susie Wiles, l'épouse de son vice-président Usha Vance ou encore Dan Scavino, ancien conseiller. C'est la première fois qu'un président américain prend la tête du conseil d'administration du Kennedy Center. Ces derniers jours, Donald Trump a esquissé les raisons qui l'ont poussé à s'imposer à la tête de cette institution culturelle nommée en l'honneur de l'ancien président démocrate, John Fitzgerald Kennedy. « Rien que l'année dernière, le Kennedy Center a présenté un spectacle de drag queens visant spécifiquement notre jeunesse - cela doit cesser », a-t-il déclaré, en résonnance avec l'un de ses combats, la dénonciation de ce qu'il appelle les « idéologies woke ». « Nous avons pris le contrôle du Kennedy Center. Nous n'avons pas aimé ce qu'il présentait », a expliqué aux journalistes lundi Donald Trump. « Nous allons faire en sorte que ce soit bien et cela ne sera pas woke », a-t-il poursuivi. Véritable institution culturelle, le Kennedy Center, immense bâtiment blanc situé au bord du fleuve Potomac, accueille 2 millions de visiteurs par an ainsi que plus de 2 200 représentations et expositions. Proposant de l'opéra, du théâtre ou d'autres productions, le Kennedy Center est également le berceau de l'orchestre national symphonique. Après l'élection de Donald Trump, le musicien Ben Folds, conseiller artistique de l'orchestre, a annoncé sa démission.





