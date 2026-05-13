Le président américain a déclaré qu'il ne pensait pas à la situation financière des Américains, ni à quiconque, en réponse aux critiques des démocrates qui remettent en cause sa promesse de campagne de répondre aux préoccupations des électeurs en matière de coût de la vie. Malgré ses engagements, il ne semble pas préoccupé par l'inflation, qui a atteint son taux le plus élevé depuis trois ans, et ne paraît pas inquiet du prix de l'essence, qui a monté en flèche depuis le début de la guerre avec l'Iran le 28 février.

Donald Trump ne semble pas préoccupé par les difficultés financières des Américains quand il prend ses décisions à propos de la guerre en Iran, selon ses propres mots lors d'une conférence de presse mardi 12 mai à la Maison-Blanche.

Il a déclaré qu'il ne pensait pas à la situation financière des Américains, ni à quiconque, en réponse aux critiques des démocrates qui remettent en cause sa promesse de campagne de répondre aux préoccupations des électeurs en matière de coût de la vie. Malgré ses engagements, le président américain semble indifférent à l'inflation, qui a atteint son taux le plus élevé depuis trois ans, et ne paraît pas inquiet du prix de l'essence, qui a monté en flèche depuis le début de la guerre avec l'Iran le 28 février.

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