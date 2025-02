Donald Trump : Le début d'une nouvelle stratégie internationale ?

Le président américain Donald Trump a annoncé de nouvelles taxes douanières sur l'acier et l'aluminium importés, quel que soit le pays d'origine. Cette mesure, qui frappe de nombreux pays, inquiète les industriels européens qui craignent des effets indirects. Certains commentateurs parlent de superpuissance voyou pour désigner les États-Unis qui, selon eux, ne tiennent plus compte de l'ordre international et de leurs alliés.

Donald Trump pourrait chercher à s'opposer à tous. Il a confirmé une nouvelle mesure choquante qui frappera toutes les importations d'acier et d'aluminium, quel que soit le pays importateur. Et il a averti que ce n'est que le début, cela affectera tout le monde. La France exporte pour un milliard d'euros par an d'acier et d'aluminium aux États-Unis . Il s'agit notamment des produits d'ArcelorMittal. L'Allemagne, encore plus touchée, exporte pour 4 milliards de métaux aux États-Unis .

L'Italie, 2,5 milliards. Puis, il y a également l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Mais les pays les plus touchés sont le Canada, le Mexique et la Chine, qui vendent à eux trois plus de 50 milliards d'euros par an. Les industriels craignent surtout des effets indirects, notamment que l'Europe ne devienne un déversoir pour les exportations chinoises si elles sont ralenties aux États-Unis par les taxes douanières.L'imprévisibilité n'est non seulement pas une erreur, mais elle est intentionnelle, calculée et même revendiquée par l'équipe Trump. C'est un élément de la nouvelle stratégie internationale des États-Unis : être d'autant plus craint que l'on ne peut pas être anticipé. Cela fonctionne d'ailleurs dans les deux sens. Le Canada et le Mexique ont vu leurs tarifs imposés le 1er février dernier, puis annulés 24 heures plus tard, pour être rétablis aujourd'hui sur les métaux. Donald Trump n'hésite pas à déstabiliser ses alliés si cela peut lui être bénéfique.Le point clé est que les États-Unis sont tellement en avance au plan économique, technologique et militaire que le président américain et ses conseillers pensent ne plus avoir besoin de maintenir un ordre international et des alliances pour protéger leur propre sécurité, comme cela était le cas depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est sans précédent qu'un pays concentre autant de richesse sur la planète, avec en plus un atout démographique considérable : la croissance de la population active. Cette dernière assurera aux États-Unis une croissance tout au long du XXIe siècle, contrairement à l'Europe et à l'Asie. Il y a quelques années, on parlait des États voyous pour désigner la Libye, l'Irak, etc. Certains commentateurs parlent aujourd'hui, au sujet des États-Unis, de superpuissance voyou





