La semaine écoulée pour Donald Trump a été marquée par des records d'impopularité et des doutes sur sa santé. Malgré cela, il règne toujours en maître sur le camp républicain et se bat sur plusieurs fronts internationaux.

Donald Trump , l'homme qui ne veut pas entendre la musique. C'est ainsi que l'on peut résumer la semaine écoulée pour le président américain, peut-être l'une des plus difficiles depuis son retour à la Maison Blanche.

Malgré des records d'impopularité et des doutes sur sa santé, Donald Trump règne plus que jamais en maître sur le camp républicain. Mobilisés sur plusieurs fronts internationaux, Donald Trump, plus impopulaire que jamais et dont la santé interroge sérieusement, ne néglige pas pour autant la politique intérieure. Alors que la saison des primaires bat son plein, le président assoit plus que jamais son autorité sur son camp. Partout, les candidats ayant revendiqué son soutien ont triomphé.

L' exemple le plus emblématique est venu du Texas où Ken Paxton qui, malgré de nombreuses casseroles, a fait tomber le sénateur sortant John Cornyn. Cet épisode revient aussi sur sa rancune tenace envers E. Jean Carroll, qui avait fait condamner le président américain à deux reprises pour agression sexuelle.

Donald Trump compte les points, et connaissant le président américain, on n'en sera pas étonné... pas plus que l'on sera surpris de sa conclusion : c'est forcément pour lui que l'accueil de la Chine a été le plus prestigieux, les égards les plus marqués... Bref, il a fait mieux, forcément, que Vladimir Poutine, reçu à son tour quelques jours plus tard. Mais une fois ce constat posé, que reste-t-il vraiment de cette visite que l'on présentait comme historique ?

Qui en sort renforcé et avec quelles conséquences ? Dans ce nouvel épisode du Monde selon Trump, Thierry Arnaud reçoit Philippe Le Corre, professeur à l'Essec, chercheur à l'Asia Society, et Antoine Heulard, correspondant pour BFMTV. Le mardi 3 novembre se tiendront les traditionnelles élections de mi-mandat. En jeu, comme à chaque fois, le renouvellement complet de la chambre des représentants : 35 sièges au Sénat, une multitude de mandats locaux.

Mais alors, Donald Trump sera-t-il capable de maintenir la courte majorité républicaine au sein des deux Chambres du Congrès, qu'il détient aujourd'hui ? Après avoir prédit un véritable raz-de-marée en sa faveur, s'achemine-t-il au contraire vers la cuisante défaite que semble lui prédire les sondages ? Donald Trump fait tout en son pouvoir pour éviter ce scénario catastrophique. Il se bat sur tous les fronts : lesquels et comment ?

Pour en parler, Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire et spécialiste de l'histoire et de la vie politique des États-Unis, est l'invité de Thierry Arnaud dans cet épisode du Monde selon Trump. Il faut s'accrocher pour suivre au jour le jour Donald Trump en chef de guerre. Régulièrement, il menace. Parfois, il temporise.

Mais le plus souvent, il entretient le flou. Un flou stratégique parfaitement maîtrisé pour déstabiliser l'ennemi, explique son entourage. Une improvisation dramatiquement irresponsable, dénoncent ses adversaires politiques. Ce qui ne fait pas débat en revanche, ce sont les conséquences de plus en plus douloureuses pour le portefeuille des Américains et la popularité de leur Président.

Une guerre en Iran très coûteuse pour Donald Trump en popularité. Pour en parler, Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire et spécialiste de l'histoire et de la vie politique des États-Unis, est l'invité de Thierry Arnaud dans cet épisode du Monde selon Trump. Le discours ? Fantastique !

Le roi Charles ? Formidable... Donald Trump ne tarit pas d'éloges au moment de porter un toast à son invité d'honneur pour ce dîner d'État offert à la Maison Blanche... Mais comment souvent, quand il complimente, il parle aussi de lui, de lui, dont il est tellement injuste qu'on ne reconnaisse pas comme elles le méritent sa succession de réussites spectaculaires.

Le Roi Charles, quant à lui, sera tout au long de sa visite sur un autre registre : aimable, toujours un humour très British à portée de phrase, mais aussi porteur d'un certain nombre de messages, pour ne pas dire de critiques qui, si elles ont été délivrées avec le sourire, n'en étaient pas moins claires. Au fond, c'est une véritable leçon de diplomatie que le roi Charles est venu donner à Washington cette semaine.

Pour revenir sur cette visite d'État, le journaliste européen Alex Taylor répond aux questions de Thierry Arnaud, accompagné de Laura Kalmus à Londres et Antoine Heulard à Washington





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