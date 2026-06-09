Donald Trump hué au Madison Square Garden lors du match des finales NBA

Le président américain Donald Trump a été accueilli par des huées lors de sa présence au troisième match de la finale NBA entre les Knicks et les Spurs au Madison Square Garden de New York, sous un dispositif de sécurité renforcé.

Donald Trump a été hué lundi soir au Madison Square Garden de New York lors du troisième match de la finale NBA entre les Knicks et les Spurs.

Sa présence, sous haute sécurité, a suscité de vives réactions dans une ville où le président américain se montre désormais rarement. Donald Trump a été copieusement hué lundi 8 mai au soir au Madison Square Garden de New York, où il assistait au troisième match de la finale NBA.

Lorsque son image est apparue sur l'écran géant pendant l'hymne américain, le président, debout et saluant militairement, a aussitôt provoqué de vives réactions dans les tribunes, notamment des sifflets et des huées. Cet incident s'est produit alors que Trump était accompagné de James Dolan, le propriétaire des Knicks et une connaissance de longue date.

Les deux hommes ont pris place dans la loge du dirigeant un peu moins d'une heure avant le début de la rencontre, aux côtés du ministre de l'Intérieur Doug Burgum et du ministre des Transports Sean Duffy. Depuis son départ de la ville, Donald Trump ne fait plus que de rares apparitions à New York, une ville largement acquise aux démocrates.

Sa venue au Madison Square Garden pour le match des Knicks face aux Spurs de San Antonio s'est accompagnée d'un dispositif de sécurité exceptionnel. Un large périmètre a été instauré autour de la salle, à Manhattan, près de Penn Station, où six personnes ont été blessées la veille dans une attaque au couteau, apparemment commise par un homme déséquilibré.

Les autorités avaient demandé aux détenteurs de billets d'arriver au moins deux heures avant le coup d'envoi, prévu à 20h30 (00h30 GMT mardi), afin de passer des contrôles de sécurité comparables à ceux des aéroports. Aucune fan zone n'a par ailleurs été installée aux abords du bâtiment, contrairement aux deux premiers matchs de la finale, marqués par d'importants rassemblements festifs.

"Le message est simple: célébrez les Knicks, mais évitez le secteur du Madison Square Garden ce soir si vous n'avez pas de billet", a déclaré la cheffe de la police new-yorkaise, Jessica Tisch. Une clôture de sécurité d'environ trois mètres de haut a été hérissée autour d'une partie de l'enceinte sportive.

De nombreux agents du Secret Service étaient déployés, et des technologies anti-drones devaient être utilisées dans le cadre du dispositif de protection du président américain, visé par trois tentatives d'assassinat en moins de deux ans. Le président américain se présente comme un fan de longue date de l'équipe locale.

"Il fut un temps où il avait des places au bord du terrain et il était là tout le temps", a rappelé Adam Silver, le commissioner de la NBA. "C'est un vrai fan des Knicks. " Durant la campagne présidentielle de 2024, il y avait également tenu un grand meeting qui avait attiré des foules de supporters dans cette ville qui lui est politiquement hostile.

"Alors que New York vit l'un de ses plus beaux moments depuis des décennies, (Trump) ramène tout à lui. Trump devrait NOUS LAISSER TRANQUILLES! Il n'est pas le bienvenu ici", a écrit sur X le sénateur new-yorkais Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate à la chambre haute. Les Knicks, qui n'ont pas remporté le titre depuis 1973, mènent pour le moment 2 victoires à 0 contre l'équipe de San Antonio.

Les billets pour le match sont hors de portée de la plupart des New-Yorkais (autour de 5.000 dollars pour les moins chers) mais la salle affiche malgré tout complet. Les célébrités étaient au rendez-vous, notamment les acteurs Timothée Chalamet et Ben Stiller, ainsi que le réalisateur Spike Lee, qui portait un maillot des Knicks floqué "Pope Leo" (pape Léon). Donald Trump a plusieurs fois critiqué le Souverain pontife, qu'il a notamment qualifié d'"homme faible"





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