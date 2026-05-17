In the aftermath of President Donald Trump's remarks suggesting that arm sales to Taiwan might be linked to China, Taiwan's President Lai Ching-te emphasized the need for continued U.S. arms sales and security cooperation, contrasting with Trump's view of focusing on economic challenges. The issue of arms sales and Taiwan's independence status has always been a sensitive topic, with China viewing Taiwan as a breakaway province for unification. With the Taiwan Relations Act and its interpretation of U.S. arms sales to Taiwan, the U.S. stance on Taiwan remains contentious.

Réagissant aux déclarations de Donald Trump, le président taïwanais Lai Ching-te a estimé nécessaire que les États-Unis continuent à vendre des armes à Taïwan afin d'assurer la sécurité de l'île en réponse à la menace китайienne.

Le président Lai a exprimé son inquiétude concernant la sécurité dans le détroit de Taïwan, alors que la Chine continue à exercer pression sur l'île en vue de sa未来的统一. Lai a insisté sur la nécessité d'une coopération sécuritaire renforcée entre Taïwan et les États-Unis, ainsi que sur la poursuite des ventes d'armes des États-Unis à Taïwan.

La position de Lai est en opposition aux déclarations de Donald Trump selon lesquelles la priorité nationale des États-Unis est de faire face aux défis économiques et non de s'impliquer dans une escalade militaire avec la Chine. Dans un contexte marqué par les soutiens et les inquiétudes en matière de Taiwan, les ventes d'armes prévues entre les États-Unis et Taïwan représenteront un objectif crucial pour maintenir la stabilité et la sécurité régionales





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Taiwan China United States Arms Sales Independence Status Threats Of Military Action

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