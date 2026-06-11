Donald Trump et le Football : Entre Ambition Politique et Passion Inattendue

Analyse du rapport paradoxal de Donald Trump avec le football, depuis ses débuts à l'académie militaire jusqu'à son rôle d'hôte pour la Coupe du monde 2026.

L'image est frappante : Donald Trump , le président des États-Unis, entouré de la légende argentine Lionel Messi et de Jorge Mas, le propriétaire de l'Inter Miami, au cœur de la Maison-Blanche.

Cet événement s'inscrit dans une stratégie plus large alors que le pays s'apprête à co-organiser la Coupe du monde 2026 avec le Canada et le Mexique. Dans une nation où le basket-ball, le baseball et le football américain dominent traditionnellement le paysage sportif, le football, ou 'soccer' comme on l'appelle localement, tente de s'imposer. Donald Trump, surnommé le 'président footballeur' depuis 2018, semble avoir compris l'importance géopolitique et médiatique de ce sport.

Son rapprochement avec Gianni Infantino, le président de la FIFA, et sa présence remarquée lors de la remise du trophée à Chelsea durant la Coupe du monde des clubs 2025 témoignent de sa volonté de s'approprier l'aura mondiale du ballon rond pour renforcer son image et sa visibilité internationale. Pourtant, derrière cette façade de soutien institutionnel se cache un passé sportif méconnu et assez paradoxal.

Durant ses années à l'Académie militaire de New York, le jeune Donald Trump a pratiqué le football pendant une saison complète. S'il occupait le poste d'arrière latéral avec une efficacité relative, ses anciens camarades et entraîneurs décrivent un profil complexe. On retient de lui un tempérament tyrannique, une passion pour la discipline rigide et même pour le bizutage, reflétant déjà les traits de caractère qui marqueront sa carrière politique.

Plus troublant encore est le fait qu'à l'époque, il évoluait sur le terrain aux côtés de coéquipiers d'origines mexicaines, péruviennes et argentines. Cette collaboration sportive contraste violemment avec les discours xénophobes et les critiques acerbes qu'il a formulés envers ces mêmes nationalités durant ses mandats à la présidence. L'entraîneur de l'époque avait résumé son jeu par une approche pragmatique : protéger le but et dégager le ballon, une mission accomplie malgré une expérience technique limitée.

L'éveil de Donald Trump au football de haut niveau est survenu plus tard, dans les années 1970, sous l'influence du New York Cosmos et surtout de l'icône brésilienne Pelé. Le président américain n'a jamais caché son admiration pour le 'Roi', le qualifiant de joueur plus qu'excellent. Cette fascination semble s'être transmise à sa progéniture, notamment à son fils cadet, Barron Trump. Une anecdote révélée par l'ancien international anglais Wayne Rooney souligne cette volonté paternelle.

Lors d'une partie de golf en 2018, Trump aurait demandé à Rooney de donner des cours de football à Barron. Le jeune homme, visiblement attiré par le jeu, a même été aperçu arborant les couleurs d'Arsenal, le club londonais des Gunners, ajoutant une touche d'ironie à l'éducation sportive d'un fils de président américain.

Enfin, l'engagement de Donald Trump envers le sport se manifeste par une volonté presque obsessionnelle de modifier le langage. Pour lui, l'utilisation du terme 'soccer' est une véritable aberration linguistique. Lors du tirage au sort des phases de groupes du Mondial en décembre 2025, il a affirmé son désir de réhabiliter le mot 'football' pour désigner le sport roi.

Cette ambition va même jusqu'à suggérer que la NFL, la ligue nationale de football américain, devrait changer de nom pour laisser place à la définition universelle du terme. En cherchant à éliminer ce conflit sémantique, Trump ne cherche pas seulement à plaire aux fans internationaux, mais tente d'imposer sa vision d'un monde où les appellations s'alignent sur son désir de puissance et de reconnaissance globale.

Ainsi, entre calculs politiques, souvenirs de jeunesse et ambitions linguistiques, le président américain navigue dans l'univers du football avec un mélange de pragmatisme et de contradictions





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