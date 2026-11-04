Donald Trump et le Congrès : la guerre en Iran et l'Ukraine au cœur des tensions

Tensions entre Donald Trump et les démocrates sur la guerre en Iran et l'aide à l'Ukraine. Le Congrès utilise son pouvoir budgétaire pour contester les décisions présidentielles.

La dynamique politique américaine bascule avec une intensité particulière alors que Donald Trump consolide son autorité exécutique face à une opposition démocrate déterminée à rétablir les contre-pouvoirs législatifs. L'équipe de communication de la Maison Blanche a fermement rappelé que le président américain demeurait le maître à bord, une position qui ne fait pas l'unanimité parmi les élus de l'opposition. Ces derniers voient dans leurs nouvelles marges de manœuvre, acquises lors des élections intermédiaires, l'opportunité de poser des garde-fous essentiels aux manœuvres internationales du chef de l'État.

Tensions autour du conflit iranien et limites constitutionnelles

L'opposition américaine espère surtout limiter les actions militaires du président, en commençant par la guerre en Iran, un conflit impopulaire qui a provoqué une hausse significative des prix du carburant aux États-Unis. Les démocrates entendent faire pression vigoureusement sur le chef de l'État pour mettre fin à cette aventure jugée coûteuse et irréfléchie. Hakeem Jeffries, chef des démocrates à la Chambre des représentants, a déclaré sur MS Now que c'est important pour Trump de terminer cette guerre en Iran avant même l'entrée en fonction du nouveau congrès, soulignant que c'est clairement l'un des messages que le peuple américain a fermement envoyé.

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Même après ce raz-de-marée bleu aux midterms, les marges de manœuvre de l'opposition sur ce sujet précis restent limitées sur le plan strictement militaire. Donald Trump reste le commandant en chef, rappelle Jérôme Viala-Gaudefroy, docteur en civilisation américaine et enseignant à Science Po. Si, théoriquement, le Congrès est le seul habilité à déclarer la guerre, cela n'a plus jamais été le cas depuis 1941 et l'attaque de Pearl Harbor, selon l'expert.

Contournement légal et stratégie budgétaire démocrate

Donald Trump n'est pas le premier à faire la guerre sans consulter le Congrès, note Jérôme Viala-Gaudefroy. Il a aussi beau jeu de dire qu'il n'y a pas de troupes au sol et de réduire la guerre en Iran à des opérations militaires ponctuelles. Sur le papier, la loi américaine permet au président de déclencher des hostilités pour répondre à une menace imminente, ce qui est contesté dans le cas de la guerre en Iran, et exige qu'il obtienne l'autorisation du Congrès sous 60 jours. Or, début mai, Donald Trump est passé outre cette date limite en arguant que le conflit, débuté le 28 février par des frappes américaines et israéliennes, était terminé en raison du cessez-le-feu.

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Dans un contexte où l'argument juridique risque de ne pas fonctionner face à un président ayant une conception très personnelle du pouvoir, les démocrates peuvent davantage jouer sur les financements de la guerre en Iran. En janvier prochain, les démocrates tiendront en effet les cordons du budget, une prérogative historique du Congrès. Ce blocage a d'ailleurs déjà commencé cet été, lorsque les démocrates ont fait échouer une loi portant une hausse du budget de la défense, vote présenté comme une riposte directe au conflit en Iran.

L'arme budgétaire étendue au dossier ukrainien

L'arme budgétaire pourra aussi être brandie par l'opposition pour influer sur le dossier ukrainien, dans lequel Donald Trump a largement fait pencher la balance en faveur de Moscou. En pleine campagne des midterms, le président américain a conclu en octobre un accord avec son homologue russe pour obtenir une suspension des sanctions en échange. Cette décision a été prise sans aucune contrepartie sur l'invasion russe de l'Ukraine, provoquant l'ulcère des alliés de Kiev et de nombreux élus américains, y compris certains républicains.

Face à cette situation, les démocrates ne comptent pas rester les bras croisés. Le représentant Gregory Meeks de New York, qui pourrait bientôt prendre la tête de la commission des affaires étrangères, a déposé une proposition de loi transpartisane pour bloquer la décision de Donald Trump sur le diesel russe, rapporte l'agence. On peut aussi s'attendre à ce que les démocrates recommencent à voter des paquets d'aides à l'Ukraine, explique Ulrich Bounat, géopolitologue et chercheur associé au think tank Euro Creative qui travaille notamment sur le conflit ukrainien.

Risque de veto présidentiel et avenir législatif

La vraie question, selon Ulrich Bounat, c'est de savoir si Donald Trump jouera le jeu ou s'il imposera son veto. Donald Trump a déjà prévenu qu'il en ferait bon usage, même si cela peut s'avérer politiquement explosif de bloquer chaque initiative venue des représentants du peuple américain. Certes, il pourra toujours s'opposer à l'aide à l'Ukraine, mais ça sera beaucoup plus compliqué pour lui quand il aura le Congrès contre lui en janvier prochain, souligne l'expert.

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Pour Ulrich Bounat, la dérive pro-russe du président a pris un coup d'arrêt avec les midterms, redonnant espoir à ceux qui souhaitent rééquilibrer la politique étrangère américaine. La confrontation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif va donc s'intensifier dès le début de l'année prochaine, avec des enjeux majeurs sur les fronts iranien et ukrainien. Les démocrates disposent désormais des leviers financiers nécessaires pour tester la résistance du président face à ses décisions unilatérales.