Donald Trump et la course à l'énergie pour dominer l'IA

Donald Trump a signé un décret pour créer un « Conseil national pour la domination énergétique », une réponse à la course à l'IA avec la Chine. Le président américain met l'accent sur la production d'électricité pour alimenter les centres de données, essentiels au développement de l'IA. Cette décision intervient après les déclarations d'Emmanuel Macron lors du Sommet de l'IA à Paris, qui a mis en avant l'énergie bas carbone disponible en France grâce au nucléaire.

Donald Trump , aurait-il été provoqué par les déclarations d' Emmanuel Macron lors du Sommet de l'IA ? Le président américain a signé un décret ce vendredi 14 février, créant un « Conseil national pour la domination énergétique » chargé de développer la production d’électricité afin de distancer la Chine en matière d’intelligence artificielle (IA).

« Nous serons les plus gros producteurs d'énergie au monde, sans parler de toute l'électricité que nous allons produire pour tous les sites (dédiés à l') IA », a ainsi déclaré Donald Trump à la presse lors de la signature du décret. Déjà très énergivores, les centres de données ont gagné en appétit avec le développement de l'IA dite générative, qui nécessite des capacités de calcul colossales pour traiter les informations accumulées dans des bases de données gigantesques. « Ils ont besoin au moins du double de l'électricité que nous avons aujourd'hui », a affirmé Donald Trump. « Dans ce monde, j’ai un bon ami de l’autre côté de l’océan (Atlantique) qui dit “drill, baby, drill”. Ici il n’y a pas besoin de forer. Just plug, baby, plug », a lancé le président français au sommet mondial sur l’IA à Paris la semaine dernière, pointant « l’énergie bas carbone disponible » en France grâce au nucléaire. Les États-Unis sont engagés dans une course à l'armement en matière d'IA avec la Chine. La seule façon de gagner est d'avoir plus d'électricité », a déclaré le ministre de l'Intérieur Doug Burgum, présent à la signature. Selon la Maison-Blanche, ce « Conseil national pour la domination énergétique » coordonnera la politique énergétique et simplifiera l'octroi des permis, la production et la distribution des différentes ressources énergétiques. Donald Trump, notoirement climatosceptique, a signé dès son retour à la Maison-Blanche un décret déclarant un « état d'urgence énergétique » pour doper la production de pétrole et de gaz aux États-Unis, dans le but notamment de faire baisser les prix pour les Américains. « Forons à tout-va » (« drill, baby, drill »), se plaît à répéter le président républicain, reprenant un de ses slogans de campagne. Les patrons du secteur des technologies se sont employés à sensibiliser la nouvelle administration à leurs besoins en matière énergétique. Aux États-Unis, la consommation des centres de données a représenté 4,4% de la consommation globale d'électricité du pays en 2023, selon un rapport commandé par le gouvernement fédéral et en 2028, ce chiffre devrait atteindre 12%. Les acteurs américains de l'IA ont récemment été déstabilisés par le succès de l'outsider chinois DeepSeek, capable d'égaler ses concurrents américains pour un coût moindre





