Donald Trump estime peu probable une nouvelle guerre avec l'Iran

Le président Donald Trump juge une reprise des hostilités avec Téhéran très improbable si un accord solide est signé, tandis que la diplomatie iraniene accuse les élections américaines de bloquer les négociations.

Donald Trump a exprimé dimanche une forte conviction selon laquelle un nouveau conflit armé avec l' Iran est extrêmement improbable à ce stade critique. Le président américain a précisé que cette perspective dépendrait principalement de la capacité des parties à finaliser un accord de paix solide et durable. Ces déclarations ont été formulées lors d'un entretien téléphonique exclusif avec un journaliste du réseau CNN, soulignant la prudence actuelle de la Maison Blanche.

Conditions de paix et menaces militaires

Le chef de l'État a explicitement indiqué qu'il serait très improbable que la reprise de la guerre s'avère nécessaire, sous réserve que des progrès tangibles soient enregistrés dans les négociations en cours. Il a néanmoins laissé planer une ombre de menace, affirmant qu'il pourrait ordonner la reprise des combats si la situation stratégique venait à évoluer défavorablement. Trump a insisté sur la violence des frappes précédentes, déclarant qu'il avait " frappé si fort " que ses adversaires en ressentiraient les conséquences durablement.

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Cette rhétorique guerrière contraste fortement avec les affirmations récentes des Gardiens de la Révolution iraniens, qui soutiennent être plus puissants que lors du début du conflit. Ces derniers menacent de répliquer immédiatement à toute nouvelle attaque américaine, tout en signalant que deux pétroliers et un remorqueur ont pris feu dans une zone maritime stratégique entre mercredi et jeudi.

Impasse diplomatique et choc électoral

La position de Donald Trump se distingue nettement de celle d'Abbas Araghchi, le chef de la diplomatie iranienne. Ce dernier a affirmé sur la télévision d'État que les tractations étaient désormais à l'arrêt, attribuant cette paralysie au " choc " provoqué par la débâcle du camp républicain lors des élections de mi-mandat du mardi précédent. M. Araghchi a estimé qu'il faudrait patienter un certain temps avant que l'atmosphère ne devienne propice à la reprise des déplacements des médiateurs.

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Les efforts diplomatiques pour résoudre le conflit, déclenché fin février par des frappes américano-israéliennes, s'étaient intensifiés juste avant ces scrutins. Le président républicain a d'ailleurs reconnu que la guerre avait largement contribué à la défaite de son camp, en faisant flamber les cours du pétrole et affectant directement l'économie nationale.

Conséquences économiques et perspectives

La dynamique actuelle montre une impasse temporaire dans les échanges directs, avec une attente d'apaisement des tensions politiques avant toute relance officielle. Les médiateurs internationaux font face à un délai d'incertitude, alors que le marché du pétrole reste volatil en raison des craintes de réactivation du conflit au Moyen-Orient. Washington maintient une posture de force tout en privilégiant une solution négociée, condition sine qua non pour éviter une escalation militaire.

Dans ce contexte tendu, la communauté internationale observe attentivement les prochaines étapes des négociations. La volonté de Donald Trump d'éviter un nouvel engagement militaire semble compensée par la nécessité de stabiliser les prix de l'énergie et de restaurer la confiance des électeurs. La situation reste néanmoins fluide, chaque décision stratégique pouvant influencer l'équilibre régional et les relations bilatérales entre Téhéran et Washington pour les mois à venir.