Donald Trump épargne Harry : « Il a assez de problèmes avec sa femme »

Le président américain a décidé de laisser tranquille le prince Harry malgré les tentatives de The Heritage Foundation d'annuler son visa américain. Donald Trump cite les problèmes personnels du prince Harry avec son épouse Meghan comme raison de ne pas s'impliquer dans cette affaire.

La menace planait au-dessus de sa tête depuis plusieurs années. Le prince Harry a bien failli être expulsé des États-Unis, mais c'était sans compter sur Donald Trump . Le président américain a finalement décidé de laisser le duc de Sussex tranquille, car il a assez de problèmes avec sa femme. « Elle est horrible », a-t-il déclaré, en toute délicatesse, au New York Post. Avant d'ajouter que « le pauvre Harry est mené par le bout du nez ».

Depuis 2023, date à laquelle le duc de Sussex a publié son livre *Le Suppléant*, The Heritage Foundation remettait en question l'obtention de son visa américain, car il révélait, à travers ses écrits, avoir déjà consommé de la drogue. Un motif de refus selon l'organisation américaine. Et une information qui n'avait pas échappé à Donald Trump. Il faut dire qu'entre lui et le couple Harry et Meghan, ça n'a jamais été l'amour fou. Ces derniers sont, depuis leur installation en Californie, en 2020, dans le viseur du président américain, ce dernier n'ayant pas apprécié leur prise de position contre lui, notamment lors de sa campagne présidentielle.





