Donald Trump a gagné jusqu'à 15 millions de dollars sur ses actions Nvidia suite au retour de Jensen Huang. Analyse des impacts financiers et des réactions de la Maison-Blanche sur ce scandale boursier majeur.

Donald Trump a enregistré une augmentation significative de la valeur de ses positions boursières en Nvidia, atteignant près de 15 millions de dollars en une seule journée. Cette enrichissement considérable coïncide avec le spectaculaire rebond du cours de l'action du géant des semi-conducteurs, survenu le lundi 23 novembre. Ce regain de confiance des marchés intervient précisément onze jours après la démission controversée de Jensen Huang et son retour immédiat à la direction de l'entreprise américaine.

Mécanisme du rebond boursier Nvidia

Le lundi 23 novembre, la capitalisation boursière de Nvidia a bondi de 950 milliards de dollars, marquant une hausse vertigineuse de 31,48 % en un temps record. Cette envolée financière exceptionnelle a directement profité aux principaux actionnaires, parmi lesquels figure le président des États-Unis. Les chiffres révèlent que M. Trump détenait entre 32 000 et 370 000 actions de l'entreprise avant cette opération de retour en force de son dirigeant historique.

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L'action s'échangeait à 165,05 dollars lors de cette session, bien que ce cours reste inférieur à la valeur d'avant la crise initiale qui s'établissait à 173,73 dollars. Malgré ce niveau encore bas par rapport aux sommets historiques, la dynamique haussière a permis de générer des plus-values substantielles. Le titre avait atteint son record historique le 6 octobre, avant de subir une correction sévère durant la période de turbulences managériales.

Implication directe de Donald Trump

La révélation de ce gain financier interroge fortement, d'autant plus que Donald Trump s'est personnellement impliqué dans le dossier en soutenant ouvertement le retour de Jensen Huang. Le patron emblématique du fabricant de puces électroniques avait démissionné onze jours plus tôt, suite à des révélations explosives concernant des liaisons extraconjugales. L'une de ces relations impliquait une femme soupçonnée d'espionnage au profit de la Chine, créant une crise de réputation majeure.

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Le dirigeant avait d'ailleurs expliqué avoir subi des déboires personnels qui ont affecté la fortune du président américain. Dans l'hypothèse haute retenue par la presse britannique, ses actions Nvidia auraient perdu 42 millions de dollars de valeur entre le 6 octobre et la veille du rebond. Cette fluctuation brutale illustre la volatilité extrême dont a fait preuve le titre lors de cette période incertaine pour les investisseurs institutionnels et particuliers.

Positionnement de la Maison-Blanche

Face à ces critiques, Davis Ingle, porte-parole de la Maison-Blanche, a assuré que le portefeuille du chef d'État est géré par des institutions financières indépendantes. Selon ses déclarations, ces structures utilisent des modèles automatisés reproduisant les performances d'indices boursiers larges. Il insiste sur le fait que ni Donald Trump ni sa famille ne pourraient intervenir dans les décisions quotidiennes d'investissement de ces fonds.

Les placements du milliardaire suivent effectivement une stratégie passive qui consiste à investir dans un échantillon représentatif des entreprises du S&P 500. Nvidia fait partie des composants principaux de cet indice, ce qui explique la corrélation entre les mouvements de l'action et les gains du président. Cette défense technique cherche à dissocier la gestion passive des actifs des implications géopolitiques du scandale espionnage.

Conséquences géopolitiques et prochaines étapes

La situation dépasse le simple cadre boursier pour toucher aux enjeux de sécurité nationale et de confiance internationale. Jensen Huang, de retour à la tête du groupe, a révélé suivre une thérapie quotidienne et présenté ses excuses publiques. Il a été convoqué devant le Sénat américain pour répondre aux interrogations sur ces révélations compromettantes.

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Ce scandale divise le clan Trump et soulève des questions éthiques sur les intérêts croisés entre les dirigeants politiques et les industries technologiques stratégiques. La réaffirmation de la non-proliferation technologique envers les pays rivaux reste un pilier de la politique américaine. Les prochains audits et interrogations parlementaires détermineront si cette gestion passive des actifs reste acceptable face à de tels conflits d'intérêts potentiels.