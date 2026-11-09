Donald Trump dément vouloir nommer Dana White porte-parole de la Maison Blanche

Le président Donald Trump assure que sa proposition de nommer Dana White à la Maison Blanche était une blague, alors que le patron de l'UFC prévoit de se rendre à Washington.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a clarifié sa récente déclaration concernant la nomination de Dana White, le dirigeant de l' UFC, en tant que nouveau porte-parole de la Maison Blanche. Lors d'une conférence de presse tenue à Londres, Donald Trump a précisé qu'il ne faisait que plaisanter lorsqu'il avait annoncé son intention de confier ce poste stratégique au patron de la principale organisation mondiale d'arts martiaux mixtes. Cette clarification intervient alors que Dana White avait exprimé son intérêt pour la proposition, annonçant son voyage imminent vers Washington pour rencontrer le président américain.

Une proposition initiale perçue comme sérieuse

Le 15 octobre, Donald Trump avait publié une annonce sur son réseau social Truth Social, déclarant vouloir nommer Dana White au poste de porte-parole. Dans cette publication, le président qualifiait le dirigeant de l'UFC de " combattant et guerrier violent ", un terme suggérant une approche aggressive et confrontatrice face à la future majorité démocrate au Congrès. Il avait explicitement exhorté Dana White à accepter ce poste, lui demandant de s'entourer d'adjoints issus du monde du MMA, même s'il précisait que certains d'entre eux n'étaient pas citoyens américains. Cette annonce avait suscité une onde de choc médiatique, étant donné le caractère inhabituel de la candidature d'une figure du sport de combat pour un rôle gouvernemental élevé.

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La réaction immédiate de Dana White

Après la défaite des républicains aux élections de mi-mandat, Donald Trump semblait choisir la confrontation politique en proposant cette nomination audacieuse. Dana White, 57 ans, a réagi rapidement à cette invitation. À la sortie d'un événement auquel il assistait à Londres, le dirigeant de l'UFC a déclaré aux journalistes présents qu'il se rendait " immédiatement " à Washington. Il a précisé qu'il rencontrerait le président américain le lundi suivant, ajoutant qu'il aurait davantage à dire après cet entretien. Cette réaction proactive a contribué à alimenter les spéculations selon lesquelles la proposition de Trump pourrait être sérieuse, malgré les démentis ultérieurs.

Un contexte politique et des départs récents

Le poste de porte-parole de la Maison Blanche est actuellement vacant depuis le 16 octobre, date à laquelle Katie Zacharia a été congédiée après seulement cinq jours à ce poste. Cette éviction rapide avait suscité des critiques, Katie Zacharia ayant été accusée d'avoir menti sur ses qualifications juridiques et d'avoir laissé une impression laborieuse lors du seul briefing qu'elle avait animé. Donald Trump avait déjà utilisé ce poste pour afficher sa pugnacité politique, nommant précédemment l'architecte de sa politique migratoire au poste stratégique de directeur de cabinet. Ces choix reflètent une stratégie visant à renforcer la ligne dure de l'administration face à l'opposition.

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Des liens historiques entre Trump et l'UFC

La relation entre Donald Trump et Dana White n'est pas neuve. En juin dernier, le président avait fêté son 80e anniversaire en accueillant un tournoi de MMA organisé par l'UFC directement à la Maison Blanche. Dana White avait également été présent sur scène aux côtés de Donald Trump lors de son discours de victoire pour sa réélection en 2024. Cette présence commune devant la Maison Blanche, photographiée par l'AFP, a illustré la proximité entre les deux figures. Le président a rappelé cette proximité en affirmant que Dana White " adore " l'idée de travailler à la Maison Blanche, bien qu'il ait insisté sur le fait que sa déclaration précédente était humoristique.

Répercussions et prochaines étapes

Malgré les démentis, la proposition de Donald Trump soulève des questions sur la composition de son équipe de communication et sa stratégie face à la nouvelle majorité démocrate. Le voyage prévu de Dana White à Washington pour lundi restera une étape clé pour comprendre l'évolution de cette situation. Les observateurs politiques suivront de près toute annonce officielle ou déclaration complémentaire émanant de la Maison Blanche. Tant que aucune nomination formelle n'est publiée, la communauté médiatique considère cette affaire comme une tentative de provocation politique ou un exercice rhétorique de la part du président américain.