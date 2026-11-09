Donald Trump défend Jensen Huang et Nvidia malgré l'enquête sur l'espionnage

Donald Trump assure que Jensen Huang ignorait l'espionnage de sa maîtresse par la Chine, tandis que Nvidia perd 200 milliards de dollars et fait face à des interrogatoires au Congrès.

Donald Trump a affirmé lundi avoir garanti la bonne foi de Jensen Huang, le dirigeant du géant américain des semi-conducteurs Nvidia, lors d'un entretien téléphonique. Le président des États-Unis a déclaré que le PDG de la société de Santa Clara n'avait aucune connaissance du fait que son ancienne maîtresse, Alice Huang, était une espionne présumée pour le compte de Pékin. Cette prise de position intervient alors que l'action du constructeur subit une forte pression et que des accusations d'espionnage industriel menacent la stabilité de l'entreprise.

Défense présidentielle et contexte de l'enquête

Donald Trump a expliqué à la Maison Blanche qu'il avait appelé Jensen Huang pour vérifier son bien-être après les révélations de la liaison extraconjugale. Il a souligné que son interlocuteur lui avait assuré ignorer totalement les activités d'espionnage de la personne concernée. Le chef d'État américain a également reconnu avoir été informé des soupçons visant Alice Huang il y a environ un an, mais a affirmé ne pas avoir agi à cette époque. Il a précisé qu'il n'avait pas entendu parler du dossier lorsque Jensen Huang l'avait accompagné en Chine en mai dernier.

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Cette défense présidentielle intervient dans un climat géopolitique tendu juste avant le sommet de l'Apec qui se tiendra à Shenzhen en Chine. Donald Trump avait promis d'y emmener Jensen Huang, ce qui rend la situation particulièrement délicate pour la diplomatie américaine. Le président a indiqué qu'il croyait que le FBI traitait déjà la question et que tout irait bien pour le dirigeant de Nvidia, malgré les risques politiques associés.

Implications financières et mécanismes de l'affaire

Les conséquences boursières de cette affaire ont été immédiates et sévères pour la deuxième capitalisation mondiale. L'action Nvidia a perdu 4,27% de sa valeur lundi, entraînant une dévaluation d'environ 200 milliards de dollars. Cette chute s'est produite tandis que les autres fabricants de puces comme AMD voyaient leurs cours augmenter de plus de 13%, montrant un transfert de capitaux loin du leader du marché de l'intelligence artificielle.

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La suspecte, Alice Huang, occupait un poste élevé chez Megaspeed, une société de centres de données basée à Singapour. Les enquêteurs américains soupçonnent cette entité d'avoir détourné vers la Chine des puces avancées de Nvidia. Le New York Times a révélé que le ministère du Commerce américain enquêtait sur Megaspeed depuis des mois. En 2025, le directeur juridique de Nvidia avait contacté l'administration pour signaler le problème, assurant avoir l'aval de Jeff Kessler, le sous-secrétaire au Commerce.

Cette intervention procédurale a été perçue comme une entorse risquant de compromettre l'affaire initiale. Le dossier a donc été transféré au ministère de la Justice, qui a désormais engagé une enquête pénale à caractère plus strict. Cette évolution juridique ajoute une couche de complexité technique et légale aux accusations déjà lourdes portées contre le réseau lié à Jensen Huang.

Réactions institutionnelles et positions stratégiques

La Chine a vigoureusement démenti ces allégations à travers le porte-parole de sa diplomatie, Guo Jiakun. Ce dernier a qualifié l'histoire d'espionnage chinois de diffamation et de calomnie sans fondement. Cette réponse officielle vise à protéger les intérêts commerciaux pékinois tout en défendant la réputation de la suspecte. La position de Pékin contraste fortement avec les accusations des services de renseignement américains qui soutiennent qu'Alice Huang a été recrutée pour approcher Jensen Huang.

Au sein même du gouvernement américain, les voix critiques se multiplient au Congrès. Le sénateur républicain John Cornyn a réclamé une enquête de contrôle du Congrès pour examiner les responsabilités. Les élus républicains ont convoqué Jensen Huang pour un audition à huis clos le 18 novembre au Capitole. Cette demande s'inscrit dans une volonté politique de vérifier si des secrets de défense nationale ou des avantages commerciaux injustes ont été obtenus.

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Impact opérationnel et perspectives de gouvernance

Le conseil d'administration de Nvidia maintient officiellement qu'il n'a aucune raison de penser que la sécurité nationale ou les secrets de l'entreprise ont été compromis. Néanmoins, la pression des actionnaires s'intensifie rapidement. Des cabinets d'avocats spécialisés dans les litiges collectifs ont ouvert des enquêtes sur d'éventuelles déclarations trompeuses faites par la direction depuis le début du scandale. Cette dynamique juridique pourrait contraindre l'entreprise à communiquer davantage sur ses procédures de conformité.

Les analystes financiers observent une épée de Damoclès pesant sur l'action Nvidia. Dan Ives du cabinet Yorkville Ives prévoit que Jensen Huang reste en poste à court terme, bien qu'un risque d'éviction existe clairement. Cependant, cette hypothèse est contestée par Gary Black du fonds Future Fund qui souligne l'absence de successeur naturel au sein de l'entreprise. La gestion de cette crise devient donc un enjeu majeur pour la survie de la direction actuelle et la confiance des investisseurs mondiaux dans le secteur de l'intelligence artificielle.