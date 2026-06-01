Donald Trump assure que l'Israël ne sera pas impliqué dans les affrontements à Beyrouth

Le président américain Donald Trump a affirmé que l'Israël s'est engagé à ne pas envoyer de troupes à Beyrouth et que le Hezbollah a accepté de cesser totalement le feu.

Le président américain Donald Trump a affirmé que l' Israël s'est engagé à ne pas envoyer de troupes à Beyrouth et que le Hezbollah a accepté de cesser totalement le feu.

Selon Donald Trump, Benjamin Netanyahu s'était engagé, lors d'un entretien téléphonique, à ne pas envoyer de troupes à Beyrouth et que toutes les troupes qui étaient en route pour Beyrouth ont déjà fait demi-tour. Donald Trump a également annoncé avoir eu un échange très bon avec le Hezbollah via des intermédiaires, en ajoutant que la formation pro-iranienne allait cesser totalement le feu.

Les forces israéliennes, qui disent vouloir écraser le Hezbollah pro-iranien, se sont avancées en territoire libanais comme jamais depuis plus de 25 ans et avaient appelé ce lundi à l'évacuation de la banlieue sud de Beyrouth, menaçant de frapper ce bastion du mouvement chiite. L'Iran exécute deux hommes accusés d'être responsables de la destruction d'une mosquée lors des manifestations de janvier





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