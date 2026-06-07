Donald Trump assistera au match 3 de la finale NBA à New York : une première historique pour un président en exercice

Le président américain Donald Trump sera présent lundi soir au Madison Square Garden pour le match 3 de la finale NBA opposant les Knicks de New York aux Spurs de San Antonio. Il deviendra ainsi le premier chef d'État en exercice à assister à une finale NBA, une première qui soulève des questions historiques, politiques et sécuritaires.

Le président des États-Unis, Donald Trump , a confirmé jeudi depuis le Bureau ovale sa présence au match 3 de la finale NBA , programmé lundi soir au Madison Square Garden de New York.

Cet événement marquera une première dans l'histoire de la ligue : jamais un président américain en exercice n'avait assisté à un match de finale NBA. L'invitation, émanant de James Dolan, propriétaire des Knicks de New York et soutien de longue date de Trump, place cette soirée sous le signe de l'intersection entre sport, politique et power dynamics.

Cette décision intervient dans un contexte particulier : New York, ville qui vote traditionnellement démocrate, et la NBA, ligue souvent critique envers les politiques de Trump, représente un terrain symbolique où la présence présidentielle tranche avec les relations historically tendues entre le locataire de la Maison Blanche et le monde du basketball professionnel. Les conséquences logistiques de cette visite sont déjà considérables.

Les autorités new-yorkaises et le Madison Square Garden ont annoncé des mesures de sécurité exceptionnelles, inspirées des protocoles aéroportuaires : l'absence totale de sacs à l'intérieur de l'enceinte et une arrivée obligatoire au moins deux heures avant le coup d'envoi pour des contrôles renforcés. Les services secrets déploieront un dispositif massif, avec des centaines d'agents et la mise en place d'un périmètre sécuritaire strict autour du Garden, zone de transit majeure du cœur de Manhattan.

Selon CBS News, ces dispositions entraîneront la fermeture des fan-zones et une restriction sévère des accès routiers, transformant la soirée en opération de haute sécurité pour les quelque vingt mille spectateurs attendus. Au-delà de l'aspect protocolaire, la présence de Trump s'inscrit dans une tendance plus large de politisation des événements sportifs majeurs depuis son retour à la Maison Blanche.

Il a multiplié les apparitions lors de compétitions comme le Super Bowl, les 500 miles de Daytona, l'US Open ou encore des combats d'UFC, suscitant à chaque fois des réactions contrastées, entre acclamations de ses partisans et huées de ses détracteurs. Dans le cas de la NBA, les relations entre Trump et la ligue sont particularly conflictuelles : depuis son premier mandat, aucun champion NBA n'a accepté de visiter la Maison Blanche, les Warriors ayant protesté en 2017 et 2018 contre les violences policières.

L'ancien président a par ailleurs attaqué verbalement LeBron James à de nombreuses reprises, tandis que l'entraîneur des Spurs, Gregg Popovich, est l'une des voix sportives les plus critiques envers Trump. Cette visite historique, dans une finale qui oppose les Knicks à une franchise texane dont un actionnaire minoritaire a financé des comptes bancaires liés à la législation Trump, revêt donc une dimension hautement symbolique et potentiellement déstabilisatrice pour l'écosystème NBA





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