After celebrating his 80th birthday with an MMA event at the White House, Donald Trump announces a massive gathering for the 4th of July in Washington, D.C., which is being presented as a celebration of the 250th anniversary of American independence. The event is expected to have political undertones, with some artists withdrawing from the festivities due to concerns about the event's partisan nature.

Après avoir célébré son 80e anniversaire avec une soirée de MMA à la Maison-Blanche, Donald Trump annonce un immense rassemblement pour le 4 juillet à Washington, jour de la fête nationale américaine.

Présenté comme une célébration du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, l'événement aura aussi des allures de meeting politique géant. Si Donald Trump invite le MMA à la Maison Blanche, ce n'est pas juste qu'il adore les sports de combat, au peuple, à l'esprit, à la force, à la détermination et aux triomphes de son pays.

Mais cette annonce risque aussi de raviver les critiques de ceux qui accusent la Maison-Blanche de transformer les célébrations du quart de millénaire américain en vitrine politique. Depuis plusieurs mois, les préparatifs du 250e anniversaire de l'indépendance donnent lieu à une forme de concurrence entre deux organisations, une structure créée par le Congrès il y a plusieurs années qui réunit des responsables des deux partis et organise des événements à travers le pays.

Elle a par exemple annoncé un grand concert le 4 juillet à Los Angeles avec Queen Latifah, Chris Stapleton et les Smashing Pumpkins. Un partenariat lancé pendant le second mandat de Donald Trump et dirigé par plusieurs de ses alliés politiques, qui concentre l'essentiel des manifestations se tenant à Washington et qui travaille en étroite coordination avec la Maison-Blanche. C'est dans ce cadre que doit se tenir le rassemblement du président au pied du Lincoln Memorial et du Washington Monument.

Certains artistes initialement annoncés pour une série de concerts liés aux festivités ont choisi de se retirer. Certains ont expliqué que l'événement présenté au départ comme une célébration nationale avait progressivement pris une dimension plus partisane. Face à ces désistements, Donald Trump avait déjà proposé de remplacer une partie de la programmation musicale par un grand rassemblement politique.

L'événement de MMA de Donald Trump à la Maison Blanche a fait un heureux, et il est français Julia Roberts, Jane Fonda, Robert de Niro... Le concert 'No Kings' et ses stars ont fait concurrence à Donald Trump. Inscrivez-vous aux newsletters du HuffPost et recevez par email les infos les plus importantes et une sélection de nos meilleurs articles.

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