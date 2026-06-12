Donald Trump accuse l'Iran de mentir sur les termes de l'accord

Le président américain, Donald Trump, a accusé l'Iran de mentir sur les termes de l'accord qui a été annoncé jeudi. Il a qualifié les termes divulgués par l'Iran de 'sans rapport' avec les termes convenus par écrit. Il a également annoncé que l'Iran a lancé une attaque par drones contre des bateaux indiens dans le détroit d'Ormuz, ce qui a été considéré comme 'totalement repoussée' par lui.

Après avoir annoncé jeudi la signature imminente d'un accord avec l'Iran, Donald Trump a exprimé sa colère ce vendredi 12 juin. Le président américain fustige un texte d'accord circulant dans les médias iraniens, selon lui 'sans rapport' avec ce qui a été convenu.

Les termes (d'accord) que l'Iran a fait fuiter aux médias diffusant de fausses nouvelles n'ont RIEN à voir avec les termes dont nous sommes convenus par écrit. Ce qu'ils ont dit, y compris leur déclaration faible et pathétique sur l'accord qui serait conclu, est sans rapport avec la réalité. Avec eux il est impossible de négocier de bonne foi. Ils sont des gens qui n'ont pas d'honneur.

Avec eux il est impossible de négocier de bonne foi. Ils sont des gens qui n'ont pas d'honneur. Avec eux il est impossible de négocier de bonne foi. Ils sont des gens qui n'ont pas d'honneur.

Avec eux il est impossible de négocier de bonne foi. Ils sont des gens qui n'ont pas d'honneur





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