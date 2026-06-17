La réception de Donald Trump à Versailles a été l'occasion pour Nathalie Loiseau de s'exprimer sur l'efficacité de la politique étrangère du président américain. Elle a souligné l'importance de la préparation et de la mise en œuvre concrète des accords, plutôt que de se fier à la parole performative. Dans le même temps, François Bayrou a alerté sur la dette de la France et la nécessité de se ressaisir pour éviter les conséquences négatives. Jean-Yves Le Drian a déploré la situation critique du Liban, qui est menacé dans son unité et son existence.

Nathalie Loiseau , eurodéputée du parti Horizons, a exprimé ses doutes sur l'efficacité de la réception de Donald Trump à Versailles . Selon elle, plus on flatte le président américain, moins il est susceptible de respecter les pays qui l'accueillent.

Frédéric Encel, professeur en relations internationales, a souligné l'importance de la préparation et de la mise en œuvre concrète des accords, plutôt que de se fier à la parole performative. Dans le même temps, François Bayrou a alerté sur la dette de la France et la nécessité de se ressaisir pour éviter les conséquences négatives. Jean-Yves Le Drian a déploré la situation critique du Liban, qui est menacé dans son unité et son existence





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