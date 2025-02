Donald Trump à Daytona 500 : Un Hommage à la Grandeur de l'Amérique

Donald Trump, l'ancien président américain, a assisté au Daytona 500 en Floride, conduisant sa voiture blindée « The Beast ». Il a qualifié l'événement d'hommage à la vitesse, la force et l'esprit américain.

Donald Trump , célèbre pour ses apparitions lors d'événements sportifs, a de nouveau fait parler de lui ce dimanche. Une semaine après avoir assisté au Super Bowl, l'ancien président des États-Unis a été aperçu en Floride pour le Daytona 500 , la célèbre course automobile. Accompagné de sa petite-fille Carolina, Trump s'est rendu à l'événement dans sa fameuse voiture blindée, surnommée « The Beast ».

« The Beast », fruit d'une collaboration entre les services secrets et la marque Cadillac, est un symbole de la sécurité XXL dont bénéficie l'ancien président depuis son investiture. Cette voiture imposante, longue de six mètres et pesant près de huit tonnes, est conçue pour résister à de nombreuses attaques, notamment chimiques. Seize exemplaires de ce véhicule ont été fabriqués, chacun équipé des dernières technologies de camouflage. À l'intérieur, se trouvent même des poches de sang du même groupe sanguin que Trump.Avant le départ de la course, « The Beast » a effectué un tour de circuit, suivi par un tour de chauffe des pilotes. L'ancien président s'est exprimé sur les réseaux sociaux en déclarant : « Du rugissement des moteurs sur la piste à l'écho de la bannière étoilée dans les tribunes, le Daytona 500 est un hommage intemporel à la vitesse, à la force et à l'esprit inébranlable qui font la grandeur de l'Amérique »





