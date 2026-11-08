Don de moelle osseuse : 451 095 donneurs inscrits et défis de compatibilité HLA

L'Agence de la biomédecine révèle que 451 095 donneurs sont inscrits en juin 2026. Elle explique les critères de compatibilité HLA et l'importance du recrutement de jeunes hommes.

L'Agence de la biomédecine a mis à jour les statistiques sur le registre des donneurs volontaires, confirmant la présence de 451 095 personnes inscrites au 30 juin 2026. Cette agence gouvernementale, placée sous la tutelle du ministère de la Santé, souligne que la recherche d'un donneur compatible reste un défi médical majeur pour les patients atteints de maladies graves du sang.

Complexité des profils HLA et probabilités de compatibilité

Le principal obstacle au don de moelle osseuse réside dans la complexité du système moléculaire HLA, unique pour chaque individu et hérité de la génétique familiale. L'Agence de la biomédecine dément le chiffre souvent relayé d'une chance sur un million de trouver un donneur compatible à 100 %. Cette statistique est une généralisation inexacte qui ne reflète pas la réalité clinique des profils génétiques variés.

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La probabilité d'identifier un donneur compatible varie considérablement selon le profil HLA du patient. Pour un profil génétique fréquent bien représenté dans la population de donneurs, la chance de trouver une correspondance peut s'élever à une sur 1 000, voire moins. En revanche, plus le profil HLA du patient est rare, plus il devient difficile de trouver un donneur non apparenté, avec des risques pouvant atteindre une chance sur plusieurs millions pour les cas les plus critiques.

Démographie des donneurs et critères de sélection

La répartition des donneurs inscrits montre une surreprésentation masculine importante, avec environ 70 % d'hommes, alors que les femmes constituent la majorité des inscrits. Cependant, les femmes, surtout celles de plus de 30 ans, sont moins souvent appelées pour un don. Les antécédents de grossesse, qu'ils soient menés à terme ou non, compliquent effectivement la prise de greffe en augmentant le risque de réactions immunitaires complexes.

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L'Agence de la biomédecine déploie donc des campagnes de communication ciblées pour recruter davantage de donneurs âgés de 18 à 25 ans. L'âge du donneur et son sexe sont des facteurs décisifs pour la réussite de l'intervention. Dans certains cas, un patient peut être greffé avec un donneur à 90 % ou 80 % compatible si le greffon est jugé de meilleure qualité, notamment s'il provient d'un homme jeune.

Impact concret et perspectives internationales

Cette approche pragmatique a permis des réussites cliniques remarquables, comme le cas d'Éric, diagnostiqué en avril 2020 d'une aplasie médullaire idiopathique. Sa sœur Pauline, déjà inscrite sur le registre depuis quelques mois, s'est avérée compatible à 100 %. La greffe réalisée le 11 mai 2020 lui a sauvé la vie, illustrant l'urgence et l'efficacité d'un registre réactif. Bien que la compatibilité fraternelle soit d'une chance sur quatre, les médecins se tournent vers les registres pour la majorité des cas.

À l'échelle nationale, plus de 1 365 patients ont bénéficié d'une greffe avec un donneur non apparenté cette année. Le don repose sur un engagement à long terme, avec une sollicitation moyenne des donneurs quatre ans après leur inscription. Dans 80 % des cas, le prélèvement se fait par une prise de sang, tandis que les 20 % restants nécessitent un prélèvement dans les os du bassin.

Registres internationaux et avenir du recrutement

La recherche de donneurs ne se limite pas au territoire français. Il existe des accords internationaux permettant de croiser les bases de données pour les cas complexes. Cette base internationale compte aujourd'hui plus de 44 millions de donneurs inscrits, s'enrichissant quotidiennement pour améliorer les chances de tous les patients nécessitant une greffe de moelle osseuse.

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L'Agence de la biomédecine salue également l'impact des appels au don relayés sur les réseaux sociaux par les patients et leurs proches. Ces initiatives, bien qu'elles ne garantissent pas toujours une compatibilité immédiate, jouent un rôle crucial en faisant connaître le sujet à des personnes qui n'auraient pas autrement été touchées par cette démarche de solidarité médicale vitale.