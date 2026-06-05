Don croisé de reins : comment les Pays-Bas inspirent l'Europe

Aux Pays-Bas, le don croisé de reins permet à des paires incompatibles de trouver un donneur compatible via un logiciel. Jusqu'à huit transplantations simultanées sont possibles. L'Allemagne va adopter ce système, et d'autres pays européens s'y intéressent.

Aux Pays-Bas , le don croisé de reins révolutionne la transplantation d'organes. Grâce à un logiciel sophistiqué, des paires de donneur-receveur incompatibles peuvent échanger des reins avec d'autres paires, permettant à chacun de recevoir un organe compatible.

Ce système, qui peut impliquer jusqu'à huit opérations le même jour, a déjà sauvé de nombreuses vies. Roy Rodgers, 49 ans, et sa mère Vera, 70 ans, en ont bénéficié : Roy a donné un rein à un inconnu et sa mère a reçu un rein compatible d'un autre donneur. Le don croisé de reins est organisé par des registres nationaux qui utilisent des algorithmes pour trouver les meilleures correspondances entre donneurs et receveurs.

Les patients sur liste d'attente peuvent ainsi recevoir un rein plus rapidement, réduisant les risques de complications liées à la dialyse prolongée. Aux Pays-Bas, ce système est bien établi et a permis de réaliser des centaines de transplantations. L'Allemagne va bientôt autoriser ce système de don croisé, après des années de débats éthiques et juridiques. Les autorités sanitaires allemandes espèrent que cela augmentera le nombre de greffes rénales et réduira la durée d'attente pour les patients.

Les experts estiment que le don croisé pourrait réduire de 30 à 40 % le nombre de patients en attente d'un rein. Cependant, la mise en place d'un tel système nécessite une coordination étroite entre les hôpitaux, les registres et les patients. Les Pays-Bas servent de modèle pour d'autres pays européens, dont la France, qui étudie également la possibilité d'étendre le don croisé.

En France, le don croisé de reins est autorisé depuis 2011, mais reste peu utilisé en raison de contraintes logistiques et juridiques. Les associations de patients plaident pour une simplification des procédures et une meilleure information du public. Le don croisé de reins est une solution prometteuse pour faire face à la pénurie d'organes. En 2023, plus de 15 000 patients étaient en attente d'une greffe rénale en France, mais seulement 5 000 transplantations ont été réalisées.

Le don croisé pourrait permettre de sauver des centaines de vies supplémentaires chaque année. Cependant, ce système ne peut fonctionner que si un nombre suffisant de paires s'inscrivent. Il est essentiel de sensibiliser la population et de lever les obstacles psychologiques et administratifs. L'exemple néerlandais montre que le don croisé est non seulement faisable, mais aussi efficace et sûr.

Les opérations sont planifiées simultanément dans différents hôpitaux, avec des équipes chirurgicales spécialisées. Les résultats sont excellents, avec un taux de succès comparable à celui des transplantations classiques. En conclusion, le don croisé de reins est une innovation majeure qui pourrait transformer la transplantation d'organes en Europe. Les Pays-Bas ont montré la voie, et d'autres pays comme l'Allemagne et la France s'engagent dans cette direction.

Il reste encore des défis à relever, mais les bénéfices pour les patients sont immenses





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