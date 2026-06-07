Dominique Rocheteau : 50 ans après, l'Ange vert reste une légende du football français

À 71 ans, Dominique Rocheteau revient sur ses souvenirs de la finale de la Coupe d'Europe 1976 avec Saint-Étienne et du quart de finale de la Coupe du monde 1986 avec les Bleus. Il évoque sa carrière, son lien avec les supporters et son engagement pour la transmission aux jeunes.

À l'occasion des 50 ans de la finale de la Coupe d'Europe 1976 et à quelques jours de la Coupe du monde de football, Dominique Rocheteau , surnommé 'l'Ange vert', reste l'un des joueurs les plus emblématiques du football français.

À 71 ans, il conserve la discrétion et l'humilité qui l'ont toujours caractérisé. Il revient sur ses souvenirs, entre l'épopée des Verts et les moments forts en équipe de France, notamment le quart de finale mythique de 1986 contre le Brésil. Pour lui, ces moments sont à la fois lointains et présents, car les rencontres avec les supporters ravivent sans cesse la flamme.

L'ancien attaquant ne se berce pas de regrets, préférant regarder vers l'avant grâce à sa famille et à ses projets éducatifs comme 'Foot pour tous', qui transmet la passion aux jeunes générations. Il évoque la proximité unique avec les supporters, qui s'identifiaient à son look et à son jeu romantique. Cinquante ans après, il retrouve régulièrement ses coéquipiers de l'AS Saint-Étienne, comme Piazza, Janvion ou Curkovic, et ceux de l'équipe de France de 1986 chez Michel Platini.

Ces liens sont essentiels pour lui. Interrogé sur la cote d'amour particulière dont il bénéficie, Rocheteau l'attribue à sa jeunesse relative au sein de l'équipe et à son style qui parlait aux gens. Il souligne l'importance de l'éducation et de la passion plutôt que du simple métier. Quant aux groupies, il avoue avoir parfois négligé de répondre à leur courrier, mais il accueille avec bienveillance les retours tardifs.

Son héritage dépasse le terrain : il reste une figure de transmission et de simplicité, appréciée de toutes les générations. Ce portrait de Dominique Rocheteau montre un homme fidèle à ses valeurs, qui a su marquer l'histoire du football français sans jamais perdre son authenticité. Sa carrière, jalonnée de moments forts et de blessures, est un modèle de résilience. Aujourd'hui, il continue d'inspirer, prouvant que le football peut être bien plus qu'un sport : une aventure humaine partagée





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