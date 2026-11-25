L'artiste Dominique Pascal expose des napperons brodés à Castanet-Tolosan pour sensibiliser aux violences faites aux femmes du 24 au 29 novembre.

Depuis le mardi 24 novembre, l'espace public de Castanet-Tolosan, commune située au sud de Toulouse, sert de toile de fond à une mobilisation artistique et citoyenne majeure. Près d'une centaine de napperons brodés sont suspendus aux arbres du parvis de la mairie, créant une installation visuelle puissante destinée à dénoncer les violences faites aux femmes. Cette initiative, imaginée par l'artiste plasticienne Dominique Pascal, transforme la végétation urbaine en un support de parole et de mémoire, interpeller directement les passants par des phrases brodées.

Une installation artistique de sensibilisation collective

L'œuvre de Dominique Pascal se compose de près de 80 petits panneaux, mêlant des ouvrages anciens confectionnés avec soin et des pièces créées spécifiquement pour cette occasion. Chaque support arbore une phrase brodée qui évoque la réalité des violences subies par les femmes, offrant une voix symbolique aux victimes. L'installation vise à donner une visibilité tangible à un problème social souvent maintenu dans l'ombre. Elle reste visible au public jusqu'au 29 novembre, période qui marque la fin de la semaine de sensibilisation locale.

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Calendrier des événements autour de la journée du 25 novembre

Cette création s'inscrit dans le cadre plus large de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, célébrée officiellement le 25 novembre. La Ville de Castanet-Tolosan a programmé plusieurs rendez-vous pour accompagner cette thématique sur une semaine placée sous le signe de la sensibilisation, de la culture et de l'échange. Ces événements visent à offrir un espace de réflexion profond et de mobilisation collective pour l'ensemble de la communauté locale.

Positions officielles et témoignages d'experts

Sébastien Vincini, président du conseil départemental de la Haute-Garonne, a exprimé une position ferme concernant cette problématique sociale. Il affirme que tolérer les violences faites aux femmes équivaut à renoncer à l'égalité et que le moment est venu de passer aux actes concrets. Cette déclaration souligne l'engagement institutionnel qui soutient les initiatives artistiques locales. Elle rappelle que la lutte contre ces violences nécessite une action coordonnée entre les artistes, les collectivités et les institutions départementales.

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Rencontre avec l'autrice Mathilde Lemiesle et ateliers éducatifs

Le jeudi 26 novembre, de 19 h à 20 h, l'autrice de bande dessinée Mathilde Lemiesle rencontrera le public à Castagora. Elle abordera des sujets essentiels tels que la question du corps des femmes, la grossesse et la place des femmes dans la société actuelle. Par ailleurs, le samedi 28 novembre, de 11 h à midi, l'association Eclore Accompagnement proposera un atelier intitulé Mon corps, mes émotions, mes limites. Cette session est destinée aux enfants âgés de 9 à 12 ans.

Impact réel et mobilisation des jeunes citoyens

L'objectif de ces actions est de sensibiliser les plus jeunes au respect de leur corps et à l'expression de leurs émotions. L'atelier vise également à inculquer la notion de limites personnelles dès l'enfance. À travers ces différentes interventions, Castanet-Tolosan entend transformer cette semaine en un temps fort de réflexion. Les napperons de Dominique Pascal servent de fil rouge, rappelant que derrière chaque phrase brodée se cache une réalité qu'il ne faut pas taire et qui exige une réponse collective immédiate.