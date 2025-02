Dominique Faure De Retour à La Mairie de Saint-Orens : Une Réélection Avec Une Annee D'avance

Dominique Faure, maire de Saint-Orens depuis 2014, a été réélue avec une large majorité à une année d'avance. Cette réélection intervient après son passage au gouvernement en tant que députée, secrétaire d'État et ministre. Elle revient avec de nouveaux défis et une détermination accrue à gérer les affaires publiques.

Dominique Faure, maire de Saint-Orens depuis 2014, a été réélue ce lundi 10 février au soir avec une large majorité (26 voix contre 6, plus un vote blanc) par le conseil municipal. Sa réélection intervient un an en avance, suite à sa démission du mandat de maire pour assumer le rôle de députée macroniste, puis secrétaire d'État et ministre de 2022 à 2024. Serge Jop, qui assurait l'intérim pendant son absence, a dûment démissionné de son mandat pour redevenir premier adjoint de Dominique Faure.

Durant son discours de remerciements, après avoir reçu l'écharpe de maire, Dominique Faure a abordé le sujet des travaux controversés en centre-ville, soulignant l'importance de les mener à bien dans les meilleurs délais. Elle a également annoncé l'élargissement des horaires de chantier sur la RM2, de 6 heures le matin à 22 heures le soir, afin d'accélérer la libération du centre-ville. Avant de se replonger dans les affaires communales, Dominique Faure a exprimé son enthousiasme à retrouver Saint-Orens et sa population, affirmant que l'année 2025 serait une année de défis. Elle a également évoqué l'avis favorable de la commission d'enquête concernant la Jonction-Est, exprimant son soulagement face à cette nouvelle. Sa réélection intervient après sa déconvenue aux dernières élections législatives de juillet 2024, où elle s'était retirée au deuxième tour. Dominique Faure, déterminée à relever les défis, se présente de nouveau devant les Saint-Orennais, qui devront la confirmer dans un an. D'ici là, son opposition, menée par Aude Lumeau-Préceptis, jouera son rôle critique





