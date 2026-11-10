Dominique de Villepin veut être prêt pour la présidentielle 2027

Dominique de Villepin, fondateur de La France Humaniste, dit vouloir être prêt pour la présidentielle 2027 et critique la hausse du smic jugée insuffisante. Il aborde aussi la cybersécurité et les data centers.

Dominique de Villepin, fondateur du mouvement La France Humaniste, a réagi à l'annonce de sa potentielle candidature à l'élection présidentielle de 2027 en déclarant qu'il voulait être prêt. Dans plusieurs prises de parole rapportées par les médias, il aborde la cybersécurité, les investissements étrangers, le smic et le pouvoir d'achat, en présentant ces sujets comme des priorités pour son mouvement.

Ses déclarations couvrent à la fois des questions de sécurité numérique, de souveraineté économique et de justice sociale. Elles dessinent les contours d'un discours politique qui ne se limite pas à la seule perspective électorale.

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Dominique de Villepin se dit prêt pour 2027

Dominique de Villepin affirme qu'il veut être prêt, en réaction à l'annonce de sa potentielle candidature à la présidentielle. Il n'a pas encore confirmé formellement sa candidature dans les propos rapportés.

Il indique qu'il ne souhaite pas proposer la poursuite du macronisme. Il entend au contraire proposer une République fraternelle, selon ses propres termes.

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Soutien à Teddy Riner et critique des investissements américains

Dominique de Villepin se réjouit de la candidature de Teddy Riner, qu'il juge porteur d'une voix à faire entendre dans le débat public. Il a exprimé cette position dans le cadre de la campagne présidentielle de 2027.

Sur le plan économique, Dominique de Villepin appelle à ne pas donner nos data centers et nos espaces à tout-va à tous ceux qui veulent investir du côté des États-Unis. Il défend ainsi une vision de contrôle national des infrastructures numériques.

Cyberattaques contre des réfrigérateurs connectés

Dominique de Villepin estime que la France doit être capable de riposter aux cyberattaques, afin qu'il y ait un coût pour celui qui attaque. Il estime qu'il faut prendre ce type de menace très au sérieux.

Ces propos concernent une cyberattaque visant des réfrigérateurs connectés. Le fondateur de La France Humaniste souligne que la menace ne doit pas être considérée comme anecdotique, même lorsqu'elle touche des objets du quotidien.

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Smic, pouvoir d'achat et répartition des revenus

Dominique de Villepin juge la hausse du smic insuffisante. Il la qualifie de petit coup de pouce, mais très insuffisant, dans un pays dont les caisses sont vides.

Il estime par ailleurs que la répartition entre les actifs et les inactifs se fait mal et n'est pas juste. Cette critique place la question du pouvoir d'achat au cœur de son projet politique pour les prochaines échéances.