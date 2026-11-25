Dominique de Villepin, candidat La France Humaniste, dévoile son programme : réforme de la Sécurité sociale, résilience énergétique et sécurité face aux menaces russes.

Le candidat à l' élection présidentielle pour le mouvement La France Humaniste, Dominique de Villepin, a présenté vendredi ses positions majeures lors d'une conférence de presse tenue à Paris. L'ancien Premier ministre a détaillé un programme ambitieux centré sur la souveraineté nationale, la réforme des institutions et la protection des citoyens face aux crises économiques et géopolitiques. Cette annonce intervient dans un contexte politique tendu, marqué par les récentes décisions constitutionnelles du gouvernement.

Souveraineté et Sécurité face à la Russie

Dominique de Villepin considère que la sécurité de la France est directement engagée dans le conflit qui se déroule en Ukraine. Face aux menaces russes qui pèsent sur l'Europe, le candidat propose la création d'une "réserve citoyenne". Cette initiative vise à renforcer la résilience de la nation en mobilisant la population civile pour soutenir les efforts de défense et de sécurité intérieure, selon les directives précisées par le candidat lors de son intervention.

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Le mouvement La France Humaniste estime que la neutralité n'est plus une option viable dans l'ordre international actuel. La proposition de réserve citoyenne s'inscrit dans une stratégie plus large de réarmement moral et physique de la société française. Dominique de Villepin argumente que cette mesure permettra de sécuriser le territoire tout en renforçant le lien entre l'État et les citoyens face aux agressions hybrides.

Réforme du Système de Santé et Retraites

En matière de politique sociale, Dominique de Villepin qualifie le débat actuel sur l'âge légal de la retraite d'une "farce". Il propose de remplacer le système actuel par un "système à points" pour la Sécurité sociale. Cette réforme vise à garantir la pérennité du modèle français tout en offrant plus de flexibilité aux assurés. Le candidat insiste sur la nécessité de sortir des polémiques politiciennes pour trouver des solutions techniques durables.

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La proposition de Dominique de Villepin pour la Sécurité sociale repose sur une transition progressive vers une gestion par points. Cette méthode permettrait de mieux adapter les droits au parcours professionnel de chaque individu. Le mouvement La France Humaniste défend l'idée que la solidarité nationale doit être maintenue sans sacrifier l'efficacité économique du système de protection sociale.

Réforme Institutionnelle et Démocratique

Dominique de Villepin exprime son regret que Emmanuel Macron n'ait pas fait les choses dans l'ordre concernant la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024. David Lisnard, président de l'association des maires de France et également candidat à la présidentielle, soutient cette analyse en affirmant que cet événement est l'un des symptômes de la confusion qui règne dans la vie politique française. Cette critique rejoint une inquiétude plus large sur la stabilité des institutions républicaines.

Pour restaurer la confiance des électeurs, Dominique de Villepin propose de reconnaître officiellement le vote blanc dans le système électoral français. Il souhaite également abaisser l'âge du vote à 16 ans pour intégrer davantage de jeunes à la vie démocratique. Ces mesures institutionnelles visent à élargir le spectre de la participation citoyenne et à donner plus de poids aux voix jeunes et engagées.

Résilience Économique et Protection des Salariés

Face à la crise des prix de l'énergie, Dominique de Villepin propose de raccorder la facture d'électricité des ménages au prix de production du nucléaire. Cette mesure vise à baisser significativement le coût de l'énergie pour les Français en se basant sur la compétitivité de l'énergie atomique française. Le candidat estime que cette approche permettrait de stabiliser les prix à la source plutôt que de subventionner uniquement la fin de chaîne.

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Concernant l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi, le mouvement La France Humaniste propose un "contrat de transition professionnelle sur deux ans" pour les salariés licenciés à cause de l'intelligence artificielle. Cette initiative vise à accompagner les travailleurs dans la reconversion et à atténuer le choc social de la transformation numérique. Dominique de Villepin demande aux électeurs de ne pas voter par colère ni parce qu'ils en ont ras-le-bol, mais de porter un regard constructif sur l'avenir du pays.