Le candidat La France Humaniste propose une réserve citoyenne, abaisse l'âge du vote et critique la dissolution de l'Assemblée nationale.

La course à l'Élysée s'intensifie avec l'arrivée de Dominique de Villepin, figure historique de la droite, qui tente de définir un nouveau paradigme politique pour la France. En tant que candidat du mouvement La France Humaniste, l'ancien Premier ministre a publié une série de propositions détaillées visant à restaurer la confiance civique et à sécuriser l'avenir national. Ces annonces interviennent dans un contexte de forte polarisation, où les électeurs recherchent des alternatives aux grandes formations traditionnelles.

Critique de la dissolution et confusion politique

Une des premières interventions publiques de Dominique de Villepin porte sur la décision de dissolution de l'Assemblée nationale prise en 2024 par Emmanuel Macron. L'ancien chef du gouvernement regrette ouvertement que cette décision n'ait pas été réalisée dans le bon ordre chronologique. Il qualifie cet acte d'un symptôme majeur de la confusion qui règne actuellement dans la vie politique française. Cette analyse est partagée par David Lisnard, président de l'association des maires de France et lui aussi candidat à la présidentielle, qui voit dans cette dissolution une preuve du désordre institutionnel.

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Propositions institutionnelles et électorales

Pour tenter de répondre à cette crise de représentation, Dominique de Villepin avance plusieurs réformes structurelles concrètes. Il demande explicitement aux citoyens de ne pas voter par colère ou parce qu'ils en ont ras-le-bol des classes politiques établies. Afin de légitimer davantage le scrutin, le candidat propose de reconnaître officiellement le vote blanc. Il suggère également une mesure audacieuse consistant à abaisser l'âge du vote à seize ans, une réforme destinée à inscrire les jeunes dans la vie démocratique plus tôt.

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Sécurité et géopolitique européenne

Sur le front de la défense, Dominique de Villepin établit un lien direct entre la situation en Ukraine et la sûreté du territoire hexagonal. Il estime que la sécurité nationale est entièrement engagée dans les événements qui se déroulent actuellement en Ukraine. Face aux menaces russes croissantes sur l'Europe, il propose la création d'une réserve citoyenne. Cette initiative vise à renforcer la résilience de la société française face aux crises géopolitiques externes et internes.

Réformes sociales et économiques

Le programme de Dominique de Villepin touche également aux droits des travailleurs et au coût de la vie. Concernant le système de retraites, il qualifie le débat sur l'âge légal de pure farce. À la place, il prône l'instauration d'un système à points plus flexible. Sur le plan énergétique, il souhaite raccorder la facture d'électricité au nucléaire pour en maîtriser les coûts. Enfin, face aux disruptions du marché du travail, il prévoit un contrat de transition professionnelle sur deux ans pour les salariés licenciés à cause de l'intelligence artificielle.