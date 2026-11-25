Candidat à la présidentielle avec La France Humaniste, Dominique de Villepin déplore l'ordre de la dissolution présidentielle de 2024 par Emmanuel Macron, appelle à voter par raison et non par colère, et propose des réformes majeures en défense, énergie, retraite et droit de vote.

La candidature de Dominique de Villepin à l' élection présidentielle française, sous les couleurs du mouvement La France Humaniste, s'est accompagnée d'une série de critiques virulentes et de propositions concrètes visant à redessiner le paysage politique français.

Le candidat, ancien Premier ministre, a vivement critiqué la décision du président Emmanuel Macron d'opérer la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024. Selon Dominique de Villepin, cette manœuvre politique n'a pas été exécutée dans les délais et la rigueur requis, créant ainsi un désordre institutionnel préjudiciable à la stabilité du pays. Il qualifie cette dissolution d'erreur stratégique majeure, soulignant que la précipitation dans de telles décisions démocratiques peut affaiblir la confiance des citoyens envers leurs représentants.

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Critique de la gestion et confusion politique

Cette prise de position s'inscrit dans une critique plus large de la gestion actuelle des affaires publiques, que le candidat accuse de manquer de vision à long terme. Sur le plan de la vie politique et de la participation citoyenne, Dominique de Villepin met en avant une profonde confusion qui, selon lui, règne dans l'ensemble de la classe politique.

David Lisnard, président de l'association des maires de France et lui-même candidat à la présidentielle, a rejoint ce constat, affirmant que les signes de désorganisation sont nombreux et préoccupants. Face à ce contexte, l'ancien chef du gouvernement exhorte les Français à adopter une attitude responsable lors des futurs scrutins. Il demande explicitement aux électeurs de ne pas voter par colère ni par simple lassitude face au statu quo, mais de prendre leurs décisions avec lucidité et pragmatisme.

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Parmi ses propositions phares, il défend la reconnaissance officielle du vote blanc pour mieux refléter l'expression réelle de la volonté populaire. Il propose également de baisser l'âge du droit de vote à seize ans, considérant que l'implication des jeunes dans la vie démocratique est cruciale pour l'avenir de la nation. En matière de politique internationale et de défense, Dominique de Villepin alerte sur les menaces croissantes de la Russie envers l'Europe.

Sécurité nationale et réserve citoyenne

Il estime que la sécurité française et européenne est intrinsèquement liée à la situation en Ukraine, plaçant la défense nationale au cœur de sa stratégie. Pour renforcer cette protection sans nécessairement augmenter massivement les budgets militaires traditionnels, il propose la création d'une réserve citoyenne, mobilisant la société civile pour des missions de solidarité et de protection.

Dans le domaine économique et social, le candidat remet en cause le débat sur l'âge légal de la retraite, le qualifiant de farce politique qui détourne l'attention des vraies solutions. Il prône un système de retraite à points, jugé plus équitable et flexible. Concernant le coût de la vie, il suggère de lier la facture d'électricité des ménages à la production nucléaire française, afin de réduire les coûts énergétiques grâce à l'autonomie nationale.

Enfin, face à l'avènement de l'intelligence artificielle, il propose un contrat de transition professionnelle de deux ans pour les salariés licenciés, afin de faciliter leur reclassement et d'atténuer les chocs économiques induits par l'automatisation.