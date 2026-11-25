Le candidat La France Humaniste propose de relier le prix de l'électricité au nucléaire, d'augmenter les salaires nets et de sécuriser l'offre contre le terrorisme.

Dominique de Villepin, figure majeure de la politique française et candidat de La France Humaniste à l'élection présidentielle, a dévoilé les contours de son programme, axé sur la sécurité énergétique et la justice sociale. Le candidat historique met en avant des mesures concrètes pour abaisser le coût de l'électricité en reliant directement la facture des ménages à la production nucléaire nationale.

Solution pour baisser le coût de l'électricité

Dominique de Villepin souhaite instaurer un mécanisme de tarification spécifique pour lutter contre la flambée des prix de l'énergie. Il propose explicitement de "raccorder notre facture d'électricité au nucléaire" afin de stabiliser et réduire les coûts pour les consommateurs. Cette initiative vise à protéger les foyers français de la volatilité des marchés internationaux en s'appuyant sur la capacité de production domestique.

Also read 'Nous rentrons dans un schéma de démocratie illibérale', prévient Dominique de Villepin, candidat La France Humaniste, à l'élection présidentielle

Cette approche structurelle cherche à rompre avec la dépendance aux fluctuations des combustibles fossiles. En ancrant le prix de l'énergie dans la réalité de la filière nucléaire française, le candidat entend garantir un revenu énergétique prévisible. L'objectif affiché est de rendre l'énergie plus abordable tout en maintenant la compétitivité industrielle du pays.

Pour un rebrassage du net vers le brut

Sur le front de l'emploi et des revenus, Dominique de Villepin défend une revalorisation significative du pouvoir d'achat. Il propose une augmentation de 200 euros nets sur les salaires pour les travailleurs. Cette mesure vise à corriger les disparités fiscales actuelles et à améliorer la rémunération effective des actifs.

Advertisement

L'explication fournie par le candidat de La France Humaniste est claire : il s'agit de "rapprocher le brut du net". Cette opération technique doit permettre aux salariés de conserver une part plus importante de leur travail. L'idée sous-jacente est de simplifier la fiscalité pour qu'elle soit plus perceptible et plus avantageuse directement sur le bulletin de paie des citoyens.

Réponse à l'impact de l'intelligence artificielle

Face aux transformations profondes du marché du travail induites par les avancées technologiques, Dominique de Villepin prévoit des garde-fous sociaux. Il reconnaît que l'intelligence artificielle peut entraîner des licenciements massifs dans certains secteurs. Pour attenuer le choc social, il propose la mise en place d'un dispositif de protection temporaire spécifique.

Le candidat suggère la création d'un "contrat de transition professionnelle sur deux ans". Ce mécanisme offrirait une période de sécurité aux salariés licenciés en raison de l'intelligence artificielle. Durant ces vingt-quatre mois, les travailleurs bénéficieraient d'un accompagnement structuré pour se reconvertir sans perdre leur stabilité financière. Cette proposition vise à humaniser la transition numérique imposée par le marché.

Attention face à la menace terroriste

Dans le domaine de la défense nationale, Dominique de Villepin appelle à une vigilance accrue contre les menaces asymétriques. Il met en garde contre le risque d'attentats terroristes sur le sol national. Sa déclaration insiste sur la nécessité d'une réponse étatique ferme et proactive.

Advertisement

L'alerte lancée par le candidat de La France Humaniste vise à mobiliser l'opinion publique et les institutions. Il souligne l'importance de ne pas sous-estimer la capacité des groupes extrémistes à frapper des cibles symboliques ou civiles. La sécurité des citoyens demeure une priorité absolue dans sa vision de l'État.

Critique du paysage politique actuel

Dominique de Villepin formule également un diagnostic sévère sur la scène politique française contemporaine. Il qualifie le duel entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen d'une "farce politique". Selon lui, cette bipolarisation des extrêmes ignore les réalités de la majorité modérée et responsable.

Il déplore l'entrée dans un "schéma de démocratie illibérale" qui, selon son analyse, menace les fondements républicains. Le candidat dénonce une polarisation toxique qui empêche le débat constructif sur les grandes réformes nécessaires. Son offre politique se positionne comme une alternative pour rétablir un équilibre démocratique sain.