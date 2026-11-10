Dominique de Villepin, fondateur de La France Humaniste, dénonce une hausse du smic insuffisante et plaide pour riposter aux cyberattaques.

Dominique de Villepin, fondateur du mouvement La France Humaniste, a pris position sur plusieurs sujets d'actualité, de la cyberattaque visant des frigos à la hausse du smic. Il affirme également vouloir être prêt pour une éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2027.

Ses prises de parole, publiées sous forme de réactions successives, portent sur la sécurité numérique, le pouvoir d'achat et le paysage politique à quelques années du scrutin. Le fondateur de La France Humaniste a aussi réagi à la candidature de l'athlète Teddy Riner, qu'il a saluée.

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Riposte face aux cyberattaques visant des frigos

Dominique de Villepin estime qu'il faut prendre très au sérieux la cyberattaque visant des frigos. Selon ses propos, la France doit être capable de riposter, afin que celui qui attaque supporte un coût.

Le fondateur de La France Humaniste met aussi en garde contre les investissements dans les infrastructures numériques. Il appelle à ne pas offrir nos data centers et de vastes espaces à tous ceux qui veulent investir du côté des États-Unis.

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Smic et répartition entre actifs et inactifs

Dominique de Villepin juge la hausse du smic très insuffisante. Il la décrit comme un petit coup de pouce, dans un pays dont les caisses sont vides.

Sur le pouvoir d'achat, il estime que la répartition entre les actifs et les inactifs se fait mal et n'est pas juste. Il présente ce constat comme un point central du débat, sans détailler de mesure précise dans les extraits disponibles.

Présidentielle 2027 et candidature de Teddy Riner

Dominique de Villepin se dit prêt à être candidat à la présidentielle de 2027. Il explique ne pas vouloir proposer la poursuite du macronisme, mais souhaiter proposer une République fraternelle.

Il se réjouit de la candidature de Teddy Riner, qu'il juge porteur d'une voix à faire entendre. Les réactions du monde du sport ont salué un sportif désireux de rassembler les Français, selon les éléments publiés.