Les London Lions ont achevé une saison exceptionnelle en remportant les playoffs de la Super League Basketball face aux Cheshire Phoenix, réalisant ainsi un grand chelem national sans précédent dans l'ère moderne.

Le basketball britannique a assisté à un moment historique lors de la finale de la Super League Basketball , où les London Lions ont confirmé leur hégémonie absolue en s'imposant avec autorité face aux Cheshire Phoenix.

Dans l'ambiance électrique de l'O2 Arena, devant plus de 14 000 spectateurs en délire, la formation londonienne a dicté son rythme durant l'intégralité de la rencontre pour s'imposer sur le score sans appel de 104 à 81. Ce succès ne représente pas seulement un titre supplémentaire, mais vient couronner une saison 2025-2026 entrée dans les annales.

En remportant les playoffs, les joueurs dirigés par Tautvydas Sabonis ont réalisé le grand chelem national, ajoutant ce trophée à la SLB Cup, au SLB Trophy et au titre de la saison régulière. Cette performance exceptionnelle fait des London Lions seulement la quatrième équipe de l'histoire du basket britannique à accomplir un tel quadruplé, et la toute première à le faire depuis l'avènement de l'ère SLB ainsi que la première depuis 2015, marquant ainsi un tournant majeur dans la hiérarchie du sport national.

Sur le plan technique, la finale a été une démonstration de force et de maîtrise tactique. Dès le premier quart-temps, Londres a pris les commandes avec une avance de 35-23, avant de creuser l'écart pour mener 61-43 à la pause. La domination des Lions s'est particulièrement fait sentir dans la raquette, où ils ont inscrit 52 points, profitant d'une supériorité physique écrasante.

L'intérieur de l'équipe, sacré MVP de la rencontre, a livré une prestation magistrale avec 22 points et 17 rebonds, dominant littéralement la zone dès les premières minutes du match. En face, malgré les efforts de Pat Robinson III, MVP de la saison régulière, auteur de 22 points, et les contributions de Frankie Policelli avec 16 points et 12 rebonds, les Cheshire Phoenix n'ont jamais réussi à inverser la tendance.

L'intensité défensive imposée par Londres a étouffé toute tentative de remontée, maintenant un écart constant de plus de 18 points durant toute la seconde période. Ce sacre revêt une importance particulière pour les observateurs du basketball français, car l'effectif des London Lions compte plusieurs joueurs ayant marqué la LNB.

Chaundee Brown Jr., ancien joueur de la SIG Strasbourg lors de la saison 2023-2024, et Kameron McGusty, passé par le Limoges CSP, ont été des pièces maîtresses de l'attaque londonienne lors de cette finale, contribuant chacun à hauteur de 15 points. On peut également citer Williams, qui a évolué sous les couleurs de Saint-Quentin en Pro B durant la saison 2021-2022.

La réussite collective de Londres repose sur une répartition équilibrée des responsabilités, où des joueurs comme Joel Scott, Aaryn Rai, Tarik Phillip et Shavar Reynolds Jr. ont su s'intégrer parfaitement dans le système exigeant de Sabonis pour créer une machine offensive quasi inarrêtable. L'émotion était également au rendez-vous avec le départ à la retraite d'Ovie Soko. Le capitaine emblématique des Lions a fait sa dernière apparition professionnelle sous les projecteurs de l'O2 Arena, recevant une ovation chaleureuse du public.

Soko, dont le parcours l'a également mené en France, a notamment brillé à Boulazac en Pro B en 2014-2015, puis au Mans en Betclic ÉLITE durant la saison 2020-2021, où il affichait des statistiques impressionnantes de 15,9 points et 6,3 rebonds par match. Pour le joueur, terminer sa carrière sur un quadruplé national représente une fin parfaite et un moment spécial qu'il gardera précieusement en mémoire.

Son leadership et son expérience ont été des piliers essentiels dans la construction de cette équipe dominante. En conclusion, cette saison 2025-2026 restera comme celle d'une domination sans partage. Tautvydas Sabonis a su insuffler à son groupe une identité défensive agressive et une rigueur tactique qui ont fait la différence face à tous les adversaires. En verrouillant la raquette et en imposant un tempo rapide, les London Lions ont prouvé qu'ils étaient désormais la nouvelle puissance du basketball britannique.

Avec une profondeur de banc supérieure et une maîtrise totale des enjeux, le club londonien a transformé la finale en une formalité, laissanten évidence l'écart qui les sépare désormais du reste de la ligue. Ce quadruplé historique pose les bases d'une dynastie potentielle au sein de la Super League Basketball





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