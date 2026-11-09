Domaliance inaugure une nouvelle agence à Clisson pour le maintien à domicile

Le groupe Domaliance ouvre une antenne à Clisson en Vendée pour répondre à la demande croissante de services à domicile. Focus sur cette expansion locale.

Le groupe français Domaliance a officiellement inauguré une nouvelle agence de services à la personne dans la ville de Clisson, située en Vendée. Cette ouverture stratégique vise à répondre à une demande exponentielle d'accompagnement et de maintien à domicile qui touche l'ensemble du territoire national. L'établissement s'est implanté dans la zone d'activités de Tabari, choisie pour sa proximité avec les usagers et la population locale.

Une réponse concrète à la demande locale

Alexis Sourieau, directeur de l'antenne clissonnaise, a développé cette structure pour être au plus près des besoins spécifiques identifiés dans la région. Le groupe, qui dispose de vingt mille collaborateurs et compte plus de cent mille clients, cherche à étendre sa toile d'agences de proximité à travers l'Hexagone. Cette démarche s'inscrit dans une logique de réponse immédiate aux attentes des ménages, en particulier ceux ayant besoin d'une aide quotidienne. L'agence de Clisson intervient désormais dans un territoire où le réseau opérait déjà, renforçant ainsi sa présence historique et ses liens avec les habitants.

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Offre ciblée sur le ménage et l'accompagnement

L'agence de Clisson se concentre actuellement sur deux prestations principales : le ménage-repassage et le maintien à domicile. Ces services couvrent des tâches essentielles telles que le lever, le coucher, la préparation des repas et les courses alimentaires. Bien que le réseau Domaliance dispose de trois activités distinctes incluant le jardinage, la direction locale a priorisé les domaines où les besoins sont les plus reconnus et urgents. Les tarifs de ces prestations sont facturés trente euros de l'heure, un prix qui n'inclut pas le crédit d'impôt dont bénéficient tous les consommateurs éligibles. Cette offre spécifique permet de garantir une qualité de service constante tout en restant accessible financièrement pour les familles.

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Stratégie d'expansion et partenariats locaux

Anthony Sourieau, responsable de l'agence, gère l'ensemble des opérations, du recrutement des personnels aux négociations contractuelles. Fort de dix années d'expérience professionnelle dans le secteur associatif et privé, il met en place une structure agile pour accompagner les usagers. Le groupe Domaliance, qui comprend également la marque Azaé avec la devise " De la naissance à la perte d'autonomie ", multiplie les rencontres avec les acteurs locaux. Parmi ces partenaires figurent les organismes Semes, France Travail et la Mission locale, afin de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants et le développement de l'offre de services. Cette approche collaborative vise à sécuriser les emplois et à améliorer l'accompagnement des personnes dépendantes.

Impact économique et perspectives d'avenir

L'ouverture de cette agence contribue à dynamiser l'économie locale et à offrir des opportunités d'emploi dans le département de la Vendée. Le secteur des services à la personne est au cœur des préoccupations sociétales, et Domaliance répond à cette nécessité en indemnistant les kilomètres parcourus par ses agents à cinquante-trois centimes par kilomètre. Cette politique vise à réduire les charges financières des travailleurs et à améliorer leur mobilité quotidienne. Avec plus de cent mille clients satisfaits à travers le pays, cette nouvelle antenne s'inscrit dans une dynamique de croissance continue. Les responsables locaux entendent continuer à innover pour offrir un service toujours plus adapté aux réalités des foyers clissonnais et environnants.