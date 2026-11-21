Découvrez l'offre exclusive du Domaine La Grangette sur Cdiscount pour son vin blanc biologique des Côtes du Rhône, primé et vendu 7,99 euros.

Le Domaine La Grangette, propriété de la Famille Alain Jaume, propose actuellement une offre commerciale spécifique sur Cdiscount pour son vin blanc biologique des Côtes du Rhône. Cette bouteille de millésime 2025, d'un volume de 75 cl, est commercialisée à un prix de 7,99 euros, soit moins de 8 euros pour un produit certifié bio et issu d'un domaine ayant reçu des récompenses distinctives de la part des spécialistes.

Origines et certifications du vin biologique

Le Domaine La Grangette est établi au nord de Châteauneuf-du-Pape, avec une implantation historique de la Famille Alain Jaume dans cette région viticole remontant à l'année 1826. Le vin blanc des Côtes du Rhône Bio bénéficie de l'AOC Côtes du Rhône, ce qui implique le respect d'un cahier des charges rigoureux définissant la zone de production, les cépages autorisés et les rendements admissibles. De plus, le logo bio apposé sur l'étiquette garantit une pratique culturale excluant tout utilisation de pesticides ni d'engrais chimiques de synthèse.

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Assemblage de cépages et processus de vinification

Ce vin blanc assemble trois cépages spécifiques : la roussanne, le viognier et la clairette, plantés sur des terrasses aux sols argilo-calcaires. Le raisin est pressé à basse température, puis le vin reste en cuve jusqu'à sa mise en bouteille, une opération qui intervient environ cinq mois après les vendanges. Cette méthode de production vise à préserver les caractéristiques naturelles du produit.

Profil gustatif et prix du vin blanc

Le résultat est un vin au profil sec, fruité et vif, présentant des arômes distinctifs de fleurs blanches, de fruits exotiques et de pêche blanche. Il est recommandé de le déguster jeune, idéalement dans les deux à trois ans suivant la récolte. À ce jour, la bouteille du Domaine La Grangette, millésime 2025, est disponible pour 7,99 euros chez Cdiscount.

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Concurrence et offres alternatives sur Cdiscount

Face à cette proposition, d'autres vins blancs secs sont référencés sur la plateforme. L'UBY N°3, signé par le Domaine Uby à Cazaubon dans le Gers, est médaillé d'or au Concours international de Lyon et étoiles au Guide Hachette 2024. Cet IGP Côtes de Gascogne, assemblage de colombard et sauvignon, contient 11 % d'alcool et se vend 6 euros. Par ailleurs, La Vieille Ferme, gamme de la famille Perrin propriétaire du Château de Beaucastel, propose un Vin de France 2025 à 4,99 euros, soit 3 euros de moins, avec un assemblage de bourboulenc, grenache blanc, ugni blanc et vermentino.

Contexte concurrentiel et récompenses

Le rouge Vieilles Vignes du Domaine La Grangette a décroché une double médaille d'or au concours Gilbert & Gaillard pour le millésime 2018, soulignant la qualité globale de la production du domaine. Ces différentes offres illustrent la diversité des prix et des profils gustatifs disponibles sur le marché, permettant aux consommateurs de comparer les caractéristiques techniques et les certifications avant leur achat.