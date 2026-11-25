Le Guide Hachette des Vins 2027 distingue deux cuvées du Domaine de Candie, propriété de la mairie de Toulouse. Une reconnaissance pour ces vins de l'IGP Comté Tolosan.

Le Guide Hachette des Vins 2027 a officialisé sa sélection annuelle en distinguant deux cuvées spécifiques issues du Domaine de Candie. Cette reconnaissance marque une étape importante pour la municipalité de Toulouse, qui conserve la propriété de cet établissement viticole depuis cinquante ans. L'Illustre 2024 et le Tolosan 2025 ont été retenus parmi les meilleurs crus évalués cette année.

Processus de sélection des vins primés

La méthode d'évaluation du Guide Hachette repose sur une rigueur professionnelle étroite. Les experts ont goûté 35 000 vins lors de dégustations à l'aveugle pour identifier les perles rares. Finalement, seulement 6 500 références sont retenues et notées selon une échelle de une à trois étoiles. Cette sélection exigeante place les deux vins de la ville rose dans le cercle très restreint des meilleurs produits du terroir.

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Détails des cuvées IGP Comté Tolosan

L'Illustre 2024 correspond à une cuvée blanche qui a su séduire les juges par sa qualité. Le Tolosan 2025 représente une cuvée rosé tout aussi remarquable. Tous deux appartiennent à l'Indication Géographique Protégée Comté Tolosan. Cette appellation régionale du Sud-Ouest valorise les caractéristiques spécifiques des vins produits dans cette zone géographique.

Positionnement de la mairie et du délégué

Jean-Jacques Bolzan, adjoint au maire de Toulouse et délégué au domaine, a salué ce résultat. Il a attribué cette double reconnaissance au travail remarquable des équipes du Domaine de Candie. Il a mis en avant la viticulture exigeante et le respect du terroir comme facteurs clés. La passion pour un savoir-faire ancré dans le territoire local est également citée comme élément déterminant.

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Activités du site de la Saudrune

Le Domaine de Candie se situe au 17 chemin de la Saudrune, à Toulouse, près de Portet-sur-Garonne. Les deux cuvées primées y sont proposées à la vente et à la dégustation directement sur place. Ce lieu dépasse le simple cadre viticole puisqu'il s'agit d'un domaine agricole de 250 hectares. Le site abrite un château médiéval classé ainsi qu'une ferme municipale.

Pédagogie et transmission locale

Jean-Jacques Bolzan rappelle que le domaine sert les Toulousains par sa fonction éducative. Il s'agit d'un lieu de production, de pédagogie et de transmission du patrimoine. Cette vocation culturelle et sociale s'ajoute à la valeur économique des vins primés. La municipalité considère cet héritage comme un atout majeur pour la communauté locale.