Dolce & Gabbana Construit sa Première Résidence de Luxe à Miami

La marque italienne Dolce & Gabbana s'aventure dans le secteur de l'immobilier en construisant son premier bâtiment résidentiel aux États-Unis à Miami. Le 888 Brickell, qui offrira des logements de luxe aux plus grandes fortunes, s'impose comme le plus haut immeuble de la ville de Floride.

Dolce & Gabbana a annoncé la construction d'un nouveau bâtiment à Miami , baptisé le 888 Brickell . Il s'agit de la première résidence de la marque aux États-Unis, et la deuxième dans le monde après celle de Marbella, actuellement en construction, selon le magazine AD. Cette nouvelle tour résidentielle offrira de nombreux logements de luxe destinés aux plus grandes fortunes. Pour s'offrir un appartement dans cette tour avec une chambre, il faudra débourser au moins 3,4 millions d'euros.

Au total, 259 résidences, six espaces dédiés à la restauration, dont un restaurant situé au rez-de-chaussée, et deux bars seront construits à l'intérieur. Le 888 Brickell mesurera 320 mètres et deviendra l'immeuble le plus haut de la ville de Floride. Certaines stars devraient s'intéresser à l'acquisition d'un ou plusieurs logements, comme David et Victoria Beckham qui ont déjà manifesté leur intérêt pour l'édifice.Domenico Dolce et Stefano Gabbana, les deux fondateurs de la marque, qui ont annoncé leur entrée dans le secteur de l'immobilier en 2023, ont expliqué au magazine que la construction du 888 Brickell est une «évolution naturelle de Dolce & Gabbana Casa», leur collection dédiée à l'univers de la maison, du mobilier aux accessoires. Une galerie de vente immersive sera d'ailleurs installée dans le bâtiment. Une maquette de trois mètres de la tour, avec des expériences en réalité virtuelle équipées de LED à 360 degrés, sera également à disposition des résidents, précisent nos confrères. Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont également indiqué vouloir «élargir l'univers de la marque», et notamment avec l'immobilier qui «s'est imposé comme une suite logique». L'immeuble sera orné par un «collier» de perles dorées, pour rappeler les monuments historiques italiens





MagazineCapital / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Dolce & Gabbana Immobilier De Luxe Miami Résidence 888 Brickell

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Exposition Dolce & Gabbana : Au Grand Palais, la mode italienne en met plein la vueJusqu’au 31 mars 2025, le Grand Palais, à Paris, accueille l’exposition « Du Cœur à la Main : Dolce & Gabbana »

Lire la suite »

Dolce & Gabbana : Du Cœur à la Main, une Exposition Immersive de Haute CoutureAu Grand Palais à Paris, jusqu'au 31 mars, Dolce & Gabbana invite à découvrir son univers de haute couture, son 'Alta moda', à travers une exposition immersive intitulée « Du Cœur à la Main ». Plus de 250 créations, de robes aux capes, en passant par des sweat-shirts entièrement brodés, témoignent de l'engagement des créateurs pour l'artisanat, la beauté et le savoir-faire italien.

Lire la suite »

L'homme Dolce & Gabbana exalte l'univers glamour de FelliniÉlégance glamour et coupes épurées: les stylistes Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont dévoilé samedi à Milan une collection automne-hiver 2025/2026 qui puise dans le répertoire des films de Federico Fellini en l'agrémentant de petites touches d'excentricité.Au deuxième jour de la semaine...

Lire la suite »

L'homme Dolce & Gabbana exalte l'univers glamour de FelliniÉlégance glamour et coupes épurées: les stylistes Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont dévoilé samedi à Milan une collection automne-hiver 2025/2026 qui puise dans le répertoire des films de Federico Fellini en l’agrémentant de petites touches d’excentricité.

Lire la suite »

Dolce & Gabbana défile sous une pléiade de paparazzis à MilanLa collection Dolce & Gabbana automne-hiver 2025-2026 rend hommage à la tenue sartoriale, comme si, avec nos vêtements, nous étions constamment les sujets des flashs des photographes, même en dehors de nos heures de travail.

Lire la suite »

Dolce & Gabbana présentent une collection haute couture inspirée de la Sicile à ParisLe duo italien Dolce & Gabbana a organisé un défilé haut couture surprise à Paris, célébrant la culture sicilienne et rendant hommage à la Ville Lumière.

Lire la suite »