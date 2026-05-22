Documentaire sur la France ferroviaire, débat et declaration d'amour

Ce documentaire propose un voyage à travers la France ferroviaire, entre écologie, utopie et exigences de rentabilité. Il est suivi d'un débat animé par Mélanie Taravant. Nathalie Marquay-Pernaut évoque son ex Patrick Bruel, accusé d'agression sexuelle, et Audrey atteint les 100 000 euros, propose un serment d'amour amosieux. France 2 et Complément d'enquête s'excusent après la diffusion d'une bande-annonce sur la chaîne de la mort de Chantal Nobel.

Le train est arrêté par une pandémie, une crise écologique et enfin une crise énergétique ; les vacanciers achèvent le chemin de fer, aidé par les politiques qui voient dans lui une solution à la crise climatique.

L'État annonce un plan de 100 milliards d'euros pour le chemin de fer d'ici à 2040, un tournant important après les années de sous-investissement. Mais la France dispose-t-elle encore des moyens d'être une grande nation ferroviaire ? Sur le chemin central, jusqu'au sud de la Gironde, entre les gares et les sites ferroviaires de Miramas, ce documentaire propose un voyage à travers la France ferroviaire, entre écologie, utopie et exigences de rentabilité.

Sur TF1, ce documentaire sera suivi d'un débat animé par Mélanie Taravant. Nathalie Marquay-Pernaut évoque son ex-Patrick Bruel, accusé d'agression sexuelle par Flavie Flament : 'Je ne peux pas me prendre de parti' Audrey (N'oubliez pas les paroles) a atteint les 100 000 euros, et son compagnon Romain a offert un magnifique serment d'amour sur le plateau !

'Nous l’avons immediately retirée' : France 2 et Complément d'enquête s'excusent après la diffusion d'une bande-annonce sur la chaîne de la mort de Chantal Nobe





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