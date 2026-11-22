Les jeunes médecins en stage d'un an en Dordogne luttent contre les déserts médicaux. Un dispositif expérimental pour l'accès aux soins et la formation pratique.

Le 18 novembre 2026 à Saint-Médard-de-Mussidan en Dordogne, l'arrivée des docteurs juniors au centre de santé départemental a concrètement réduit les délais d'attente pour les patients. Cette première génération de médecins généralistes, formée sur dix ans contre neuf auparavant, entame une année de stage obligatoire de 365 jours pour combler la pénurie locale de praticiens.

Ce dispositif, porté par environ 2700 internes ayant soutenu leur thèse, vise à assurer la continuité des consultations et du suivi des maladies chroniques sous la supervision stricte d'un médecin référant. À Saint-Médard-de-Mussidan, la file d'attente s'est significativement raccourcie grâce à la présence d'une jeune docteure, dont le contrat annuel ne résout pas définitivement la crise structurelle mais apporte une solution immédiate.

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Transition entre Formation et Exercice Libéral

Armelle Mayrac Pueyo, médecin de 27 ans affectée au centre de santé de Saint-Médard-de-Mussidan, illustre ce nouveau parcours de santé publique. Elle explique que les patients questionnent régulièrement sa durée de séjour sur le territoire, ce qui crée une forte attente quant à son avenir professionnel. Cette formation étendue permet aux internes de développer leur autonomie clinique tout en bénéficiant d'une supervision directe en cas de doute médical complexe.

La réforme de la formation médicale impose une quatrième année d'internat spécifiquement dédiée à la gestion d'un cabinet libéral. Les internes apprennent ainsi les aspects administratifs, comptables et organisationnels essentiels à leur future installation définitive. Cette période sert de transition douce entre l'hôpital et la vie en cabinet, évitant ainsi le sentiment d'être lâchés dans la nature après l'obtention du diplôme.

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Perception des Patients et Soucis des Médecins

Max, un patient de 63 ans consulté à Saint-Médard-de-Mussidan, confirme l'efficacité de ce système pour réduire les délais d'attente qui pouvaient atteindre deux mois. Il note ne ressentir aucune différence dans la qualité des soins fournis par cette jeune docteure comparé à un médecin expérimenté. Ce retour positif témoigne de la capacité des juniors à prendre en charge efficacement la patientèle dès leur arrivée sur le terrain.

Le docteur Bruno Hammel, médecin généraliste de 69 ans et superviseur à Saint-Médard-de-Mussidan, souligne les difficultés démographiques du territoire où les patients parcourent parfois des dizaines de kilomètres pour se soigner. Il craint que la pression exercée sur les jeunes médecins pour qu'ils s'installent ne les décourage, rappelant que leur mission principale reste l'apprentissage et non le remplacement immédiat des praticiens partant à la retraite.

Scepticisme sur le Remplacement Structurel des Médecins

À Sanilhac près de Périgueux, le docteur William Mirat, 38 ans, critique l'interprétation politique visant à présenter ces stagiaires comme une solution miracle à la désertification médicale. Il rappelle que ces médecins sont en stage et non en poste fixe, remettant en cause l'idée que les 2700 docteurs juniors vont automatiquement s'installer dans les zones sinistrées. Cette vision optimiste masque les défaillances structurelles persistantes du système de santé français.

Les médecins généralistes de la maison de santé pluriprofessionnelle universitaire de Sanilhac insistent sur le fait que leur mission est de poursuivre le développement de leurs compétences professionnelles. Ils refusent l'idée que leur présence doit compenser les manquements institutionnels en matière de recrutement médical sur les territoires ruraux et périurbains.

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Implications pour la Santé Publique en France

Environ 6,7 millions de Français, soit 11 pour cent de la population, n'ont pas encore de médecin traitant, un taux pouvant atteindre un quart dans certaines régions particulièrement touchées. Cette situation critique motive l'urgence de tels dispositifs pour maintenir l'accès aux soins primaires sur l'ensemble du territoire national. Les enjeux sont à la fois géographiques et démographiques, nécessitant des réponses durables au-delà des mesures transitoires.

Des jeunes médecins comme Mathilde Clergerie, 28 ans, et Hugo Maza, 28 ans, apprécient cette expérience qui leur permet d'apprendre la gestion administrative et le suivi pédiatrique. Malgré leur incertitude quant à leur installation future, ils reconnaissent la valeur de cette transition professionnelle qui prépare concrètement leur autonomie dans l'exercice de la médecine libérale.