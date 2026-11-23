Découvrez le Dockcase Mount Ling 2 Pro, un dock de jeu hybride intégrant une carte d'acquisition et un SSD NVMe jusqu'à 4 To. Prix Kickstarter à 149 dollars jusqu'au 3 décembre 2026.

La marque Dockcase lance une campagne de financement participatif sur Kickstarter jusqu'au 3 décembre pour son nouveau produit phare, le Mount Ling 2 Pro. Cet accessoire ambitieux vise à centraliser les fonctions essentielles pour les gamers possédant une console portable en un seul boîtier compact. Le modèle inclut nativement une carte d'acquisition intégrée et un emplacement pour un SSD NVMe capable d'accueillir des modules allant jusqu'à 4 To de stockage.

Le Chizha Mount Ling 2 Pro est proposé à un prix de lancement de 149 dollars, soit environ 135 euros hors taxes, durant la période de campagne. Ce tarif augmente considérablement pour atteindre 249 dollars, environ 226 euros hors taxes, une fois la campagne terminée. Cette offre s'inscrit dans une gamme élargue par Dockcase, qui propose également une version de base, le Mount Ling 2 standard, dépourvue de la carte d'enregistrement vidéo.

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Architecture Matérielle et Connectique Avancée

Le dock se distingue par sa capacité à gérer une alimentation robuste et une connectique riche pour les consoles PC portables. Le boîtier fournit une recharge maximale de 100 watts via USB-C, assurant ainsi une charge rapide et efficace des appareils compatibles. Cette fonctionnalité exige toutefois que l'utilisateur dispose d'un chargeur USB-C capable de délivrer cette puissance pour profiter pleinement des performances offertes par le système.

La connectique du Mount Ling 2 Pro comprend un second port USB-C qui fonctionne comme une sortie pour la carte d'acquisition dans la version Pro, alors qu'il sert de port USB classique sur le modèle de base. L'ensemble est complété par un câble tressé haut débit de 40 Gbit/s et deux adaptateurs coudés inclus dans la boîte, facilitant la gestion des fils sur le bureau. Cependant, le fabricant a fait le choix de ne pas intégrer de prise jack 3,5 mm pour l'audio.

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Concernant la vidéo, le dock ne supporte pas la norme HDMI 2.1, ce qui signifie qu'il ne permet pas de sortie 4K au-delà de 60 Hz. Cette limitation technique est un point important à considérer pour les joueurs souhaitant une expérience ultra-haute définition. Si la connectique est effectivement très fournie, la démarche d'installation reste complexe en raison de la multiplicité des câbles à brancher, nécessitant une rigueur particulière pour éviter la confusion.

Design, Écran Tactile et Gestion du Stockage

Le boîtier du Mount Ling 2 Pro mesure 21 x 18 x 9 cm et prend donc une place significative sur un bureau. La structure est presque entièrement en plastique et semble creuse, une finition qui peut décevoir légèrement au regard du positionnement " Pro " du produit. Le dessus est recouvert d'une couche de silicone ferme avec des rainures spécifiques pour stabiliser les consoles, incluant une encoche centrale prévue pour la Nintendo Switch et sa future version.

Un élément distinctif majeur est l'écran tactile situé sur la face avant, caractéristique récurrente des hubs de la marque Dockcase. Cet écran affiche en temps réel l'état de la connexion HDMI, du statut du SSD et de l'alimentation. Avant de lancer un enregistrement ou un stream, le joueur peut ainsi vérifier instantanément si l'image sort dans la résolution et la fréquence appropriées grâce à cette interface de contrôle directe.

Le système permet également de surveiller la santé du disque SSD via les données SMART, qui indiquent l'usure du stockage, ainsi que l'état des ports USB. Deux modes de secours sont disponibles via l'interface : des réglages de transmission HDMI en cas d'échec de connexion et un retour à la norme de recharge Power Delivery 2.0. L'éclairage RGB, réglable en bleu, rouge ou dégradé, peut se synchroniser avec Dynamic Lighting sous Windows, tandis qu'un bouton physique éteint tout, écran inclus.

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Compatibilité et Limitations sur Nintendo Switch

Le modèle de base, le Mount Ling 2, est disponible à 109 dollars pendant la campagne, contre 199 dollars ensuite. Bien que le dock rende de réels services avec une console Gen 2 transporte recharge, image et données, son utilisation avec une Nintendo Switch 2 s'avère plus complexe. En effet, la Switch et la Switch 2 n'acceptent pas le stockage via USB, se limitant aux cartes microSD ou microSD Express, rendant l'emplacement SSD du dock inutilisable pour ces consoles.

Les joueurs 100 % Nintendo devront donc payer pour un compartiment qu'ils ne pourront jamais exploiter, une limitation imposée par Nintendo et non par Dockcase. La connexion pose également problème sur Switch : il faut brancher tous les câbles et connecter la console au port USB-C inférieur, car le port supérieur ne fonctionne pas avec ce modèle. Cette contrainte nécessite une patience accrue pour configurer le flux de données correctement.

Pendant notre essai avec une Nintendo Switch 2, nous avons détecté quelques problèmes lors des tentatives de capture vidéo. Il a fallu faire preuve de beaucoup de patience pour streamer via OBS, le logiciel de diffusion. La situation rappelle les précédents blocages de docks tiers par Nintendo, bien que l'entreprise ait assuré ne pas vouloir bloquer les accessoires légaux. Cette instabilité réduit l'intérêt du produit pour une partie de la base d'utilisateurs de la marque japonaise.

Conclusion et Disponibilité

Le Dockcase Mount Ling 2 Pro se positionne comme une solution tout-en-un séduisante pour les gamers de PC portable souhaitant simplifier leur setup de jeu et de streaming. L'intégration de la carte d'acquisition et du SSD NVMe offre une commodité réelle, évitant d'encombrer le bureau avec trois boîtiers distincts. Cependant, les limitations de compatibilité avec les consoles Nintendo et la complexité d'installation restent des freins à prendre en compte avant l'achat.