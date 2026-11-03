DJI Osmo Pocket 4 : Prix cassé à 332 euros sur AliExpress avec code CLU60

La DJI Osmo Pocket 4 chute à 332,21 € sur AliExpress grâce au code CLU60. Découvrez les tests, les spécifications et l'intérêt de cette mise à jour.

La DJI Osmo Pocket 4 subit une baisse de prix significative sur la plateforme AliExpress, passant de son tarif initial à un niveau très attractif pour les créateurs de contenu. Grâce à l'application du code promotionnel CLU60, le prix final s'établit à 332,21 €, offrant ainsi une économie directe de 157,63 € par rapport au prix affiché de 489,84 €. Cette réduction représente une décote de près de 32 % sur le coût de lancement, qui était fixé à 479 € pour la version de base.

Caractéristiques techniques et nouveautés majeures

Cette quatrième génération conserve la formule emblématique de la gamme en intégrant un capteur d'un pouce monté sur une nacelle trois axes, le tout dans un boîtier ultra-léger pesant 190,5 grammes. Les améliorations technologiques sont substantielles, notamment l'ajout du D-Log 10 bits natif qui offre une plage dynamique étendue de 14 stops. Ce format permet de conserver les détails dans les hautes lumières là où la génération précédente avait tendance à les saturer. Le ralenti en 4K à 240 images par seconde est également une nouveauté clé, garantissant des mouvements fluides sans artefact visible lors de nos essais.

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Le stockage intégré a été considérablement augmenté avec 107 Go disponibles, éliminant le besoin de cartes mémoire externes pour les sessions courtes. La connectivité USB 3.1 permet désormais un transfert de fichiers nettement plus rapide que l'USB 2.0 présent sur les modèles précédents. L'autonomie progresse de 45 % par rapport à la Pocket 3, atteignant 240 minutes en enregistrement 1080p à 24 images par seconde. La recharge rapide permet d'atteindre 80 % de capacité en seulement 18 minutes, tandis que l'écran OLED de 2 pouces affiche jusqu'à 1 000 nits pour une lisibilité optimale en plein soleil.

Performance vidéo et suivi intelligent ActiveTrack

Le système de suivi ActiveTrack 7.0 se montre particulièrement fiable pour les vlogueurs, maintenant le visage du sujet dans le cadre même lors de déplacements ou de zooms. Les trois microphones intégrés offrent une capture vocale plus nette qu'auparavant, et la compatibilité avec le DJI Mic 3 permet d'étendre les possibilités audio. En photo, la résolution passe de 9,4 mégapixels à 37 mégapixels, tandis que la vidéo peut être enregistrée en 4K à 240 images par seconde, contre 120 auparavant.

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Malgré ces avancées, le zoom numérique 4x reste limité aux usages sur les réseaux sociaux et ne convient pas à une utilisation professionnelle exigeante. La sensibilité en basse lumière a progressé mais reste mesurée ; il est conseillé de maintenir les paramètres autour de 800 ISO en 4K à 60 images par seconde pour éviter le bruit numérique. Le passage de la Pocket 2 à ce modèle constitue un saut technologique majeur, surtout pour les utilisateurs effectuant un étalonnage colorimétrique avancé grâce au D-Log natif.

Comparaison avec la Pocket 3 et choix d'achat

La comparaison directe avec la DJI Osmo Pocket 3 révèle des compromis intéressants. Le nouveau modèle pèse 11,5 grammes de plus et a perdu l'étui rigide livré avec l'ancienne génération, remplacé par un simple clip magnétique. Pour les possesseurs d'une Pocket 3 qui ne retouchent pas leurs vidéos et utilisent l'USB 2.0 sans contrainte majeure, la mise à jour n'est pas indispensable. Cependant, pour les vidéastes nécessitant du D-Log, du ralenti 4K fluide et un suivi fiable, cette nouvelle version justifie pleinement son existence.

Avant de valider la commande sur AliExpress, il est crucial de vérifier quelle version exacte est vendue. Le Creator Combo, initialement proposé à 619 €, incluait le DJI Mic 3 et une lumière LED, éléments non présents dans la version standard actuellement promo. Les acheteurs occasionnels satisfaits de leur smartphone peuvent ignorer cet appareil, mais pour un premier achat ou une mise à niveau vers des standards professionnels, le prix de 332,21 € rend l'investissement beaucoup plus accessible.