DJI Osmo Pocket 4 : la caméra de poche professionnelle aux performances améliorées

La DJI Osmo Pocket 4 arrive en avril 2026 avec une meilleure autonomie, des ralentis à 240 fps, un stockage interne de 107 Go et un écran plus lumineux. Idéale pour les créateurs de contenu.

La DJI Osmo Pocket 4 est le dernier modèle de caméra de poche signé DJI, disponible à 499 euros mais qui passe à 398,56 euros grâce à un code promo sur AliExpress.

Présentée en avril 2026, elle succède à la Pocket 3 en conservant le format compact et la stabilisation mécanique sur trois axes, tout en améliorant l'ergonomie et en corrigeant les principales frustrations de son prédécesseur. Cette caméra s'adresse aux vloggeurs, créateurs de contenu, journalistes et touristes souhaitant une qualité professionnelle dans un format de poche. L'autonomie atteint une journée et demie de tournage.

Le prix de lancement est de 499 euros, mais sur AliExpress elle est affichée à 448,56 euros avec un code promo. Si l'offre n'est plus disponible, d'autres promotions peuvent être trouvées. La DJI Osmo Pocket 4 n'est pas une simple mise à jour mineure ; elle apporte des progrès significatifs. Les ralentis passent de 120 à 240 fps, exploitables en usage professionnel.

Le stockage passe de carte microSD uniquement à 107 Go de mémoire interne avec support de carte jusqu'à 1 To. Le transfert de données évolue de l'USB 2.0 à l'USB 3.1, et quatre boutons physiques remplacent deux. La photo bondit de 9,4 Mp à 37 Mpx, et l'écran devient plus lumineux avec 1000 nits contre 700. L'autonomie en 1080p passe de 166 à 240 minutes.

L'Osmo Pocket 4 conserve un capteur CMOS 1 pouce avec ouverture f/2,0 mais offre 14 stops de plage dynamique pour mieux capturer les détails dans l'ombre ou les hautes lumières. La stabilisation mécanique 3 axes reste un atout majeur. Trois modes de suivi sont proposés : verrouillé, cadrage dynamique et spotlight. Un écran OLED tactile de 2 pouces permet un contrôle simple et rapide.

La caméra intègre trois microphones pour l'enregistrement audio sur 4 canaux et est compatible avec les micros DJI. Attention : elle n'est pas étanche et reste sensible à la pluie ou à la poussière, elle ne remplace pas une action cam. Pour ceux qui cherchent un format plus résistant, d'autres options existent. Malgré la hausse récente des prix de la PS5, cette caméra se distingue par ses performances et son rapport qualité-prix attractif





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