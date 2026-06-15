DJI Osmo 360: Une caméra 360° compacte à 279,09 euros sur AliExpress

La DJI Osmo 360 est une caméra 360° avec un design compact, presque carré, qui propose une meilleure qualité vidéo, une image brute plus élevée et un prix de base plus intéressant. Elle est équipée d'un écran tactile de 2 pouces, de trois boutons physiques et de quatre microphones. Elle peut filmer en 8K jusqu'à 50 images/seconde et propose une stabilisation fluide avec les modes HorizonSteady et RockSteady. Cependant, son audio peut être amélioré avec des micros de la marque. Elle est étanche jusqu'à 10 mètres (certification IP68) mais l'immersion reste problématique pour les caméras 360° à cause de la réfraction lumineuse.

La DJI Osmo 360 est une caméra 360° lancée fin juillet 2025 avec un design compact , presque carré, que vous retrouvez en promo à 279,09 euros au lieu de 479,99 euros sur AliExpress.

Avec la DJI Osmo 360, la marque propose son premier modèle 360° qui vient clairement se frotter à l’avec une meilleure qualité vidéo, une image brute elle aussi plus élevée et surtout un prix de base qui est plus intéressant puisque la DJI Osmo 360 était vendue, de base, 110 euros moins cher que l’Insta360 X5. Si vous ajoutez à ça la vidéo 360° native jusqu’en 8K@50 fps, le prix de lancement de la DJI Osmo 360 était de 479,99 euros.

Mais sur AliExpress, elle est affichée à 309,09 euros et si vous ajoutez la vidéo 360° native jusqu’en 8K@50 fps, le prix final est de 309,09 euros. Le tableau s’actualise automatiquement. Pour sa première caméra 360°, DJI a opté pour un design compact, presque carré, puisque l’appareil fait 61 x 36,3 x 81 mm pour 183 g, ce qui change du format allongé des Insta360.

C’est un gabarit plus trapu mais qui se transporte plus facilement et permet de se faufiler dans des recoins exigus pour faire des plans originaux. Elle est équipée d’un écran tactile de 2 pouces (2,5 pouces sur la X5) donc la navigation est un peu plus serrée. Il y a trois boutons physiques (alimentation, enregistrement et changement de mode) qui viennent compléter l’interface épurée, ainsi que quatre microphones et des LEDs pour témoigner de l’enregistrement.

La marque annonce une étanchéité jusqu’à 10 mètres (certification IP68), même si l’immersion reste problématique pour les caméras 360° à cause de la réfraction lumineuse. Avec ses deux capteurs au format carré (1/1,1 pouce, présentés par DJI comme « équivalents 1 pouce »), le traitement numérique des images est plus naturel, moins visible. Elle peut filmer en 8K jusqu’à 50 images/seconde, ce qui permet de faire des ralentis en haute définition.

Si vous la passez en mono-objectif, comme une action cam classique, elle propose même de la 5K@60 images/seconde. La stabilisation est fluide avec les modes HorizonSteady et RockSteady. Là où elle pêche un peu par rapport à la concurrence, c’est au niveau de l’audio. Mais si vous avez des micros de la marque, vous pouvez les connecter pour améliorer tout ça.

Concernant la batterie, vous avez 1 950 mAh, ce qui permet de tenir 90 minutes avec la vidéo au maximum de ses capacités. C’est un modèle simple à prendre en main et idéal pour débuter malgré ses quelques défauts relevés dans notre test.

La toute première caméra 360° de DJI vient bousculer Insta360 avec des vidéos en 8K et surtout une réduction de 200 € Ce robot tondeuse pour un jardin de 600m² se démarque par son capteur LiDAR 3D 360° et un prix en baisse de 27





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