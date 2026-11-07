DJI Osmo 360 : Prix en chute libre à 197 € sur AliExpress

La caméra 360 DJI Osmo 360 est disponible à 197 € sur AliExpress, soit une baisse de 46%. Découvrez ses spécificités face à l'Insta360 X5.

La caméra 360 degrés DJI Osmo 360 a enregistré une baisse significative de son coût sur la plateforme de vente en ligne AliExpress, se positionnant désormais à un prix attractif pour les passionnés de technologie. Cette nouvelle tarification de 197 € marque une remise substantielle par rapport à son prix initial de lancement de 479,99 € émis lors de sa sortie en été 2025. Pour les observateurs du marché suivant les fluctuations depuis le 22 octobre, où le modèle était encore coté à 313,14 €, cette chute représente une opportunité majeure pour acquérir cet équipement professionnel à un coût quasi divisé par deux.

Une stratégie de prix agressive de la marque DJI

La DJI Osmo 360, première caméra 360 degrés conçue par la marque chinoise, vise explicitement à concurrencer le leader du secteur Insta360 sur son propre terrain de jeu. Le principe de fonctionnement de cet appareil repose sur la capture intégrale de l'environnement en résolution 8K, permettant aux créateurs de choisir le cadrage final lors de l'étape de post-production. Cette approche libère l'utilisateur de la nécessité de viser précisément au moment de l'action, offrant une flexitude créative accrue. En tombant à 197 €, soit 169,12 € de moins que son ancien prix affiché de 366,12 €, l'appareil devient une alternative séduisante pour ceux souhaitant découvrir la vidéo immersive sans investir le prix fort d'un concurrent direct.

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Spécificités techniques et autonomie de l'appareil

Outre sa capacité à filmer en 8K, la DJI Osmo 360 intègre un mode mono-objectif performant capable d'enregistrer en 4K à 120 images par seconde avec un champ de vision de 170 degrés, transformant l'appareil en caméra d'action capable de produire des ralenties fluides. L'autonomie est gérée par une batterie amovible d'une capacité de 1 950 mAh, assurant environ 100 minutes d'enregistrement en 8K à 30 images par seconde. La stabilité est assurée par la technologie HorizonSteady qui maintient l'horizon droit même sur des terrains accidentés, ce qui est idéal pour le VTT ou le trail. L'appareil résiste aux températures jusqu'à -20 °C et dispose de 105 Go de stockage interne utilisable, éliminant le besoin immédiat d'une carte mémoire microSD pour les débutants.

Confrontation directe avec la caméra Insta360 X5

Dans notre comparatif actuel, la DJI Osmo 360 décroche le titre du meilleur rapport qualité-prix, bien que l'Insta360 X5 conserve la première place en tant que choix de la rédaction pour ses performances supérieures en basse lumière. L'écart de prix entre les deux modèles, la X5 étant nettement plus onéreuse, rend les compromis de la DJI acceptables pour de nombreux utilisateurs. La Insta360 X5 garde l'avantage sur l'autonomie, l'étanchéité accrue à 15 mètres sans caisson et la possibilité de remplacer les objectifs en cas de casse. En revanche, la DJI Osmo 360 répond par une cadence d'enregistrement en 8K à 50 images par seconde, dépassant ainsi les 30 images par seconde de son concurrent pour une fraction du prix.

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Compatibilité et utilisation pratique pour les créateurs

Pour les vidéastes souhaitant améliorer la qualité sonore, l'appareil prend en charge jusqu'à deux micros DJI Mic, facilitant ainsi le tournage de vlogs professionnels. L'écran tactile de 2 pouces simplifie les réglages, et le format compact de 183 grammes le rend idéal pour les voyageurs multi-activités. La certification IP68 et l'étanchéité à 10 mètres permettent des plongées sans boîtier supplémentaire. Cependant, la caméra est moins indiquée pour les films nocturnes ou en intérieur sombre, et le recadrage en post-production nécessite un investissement en temps que certains utilisateurs peuvent trouver rebutant. L'application de contrôle reste moins aboutie que celle d'Insta360, un facteur à considérer avant l'achat.

Détails de l'offre et recommandations d'achat

Avant de finaliser l'achat de la DJI Osmo 360 à 197 € sur AliExpress, il est impératif de vérifier le contenu exact du pack et les délais de livraison indiqués par le vendeur, car ces informations peuvent varier. Cette offre vise spécifiquement les sportifs, les voyageurs et les vlogueurs prêts à consacrer du temps au montage vidéo pour obtenir des résultats dynamiques. Pour ceux qui privilégient une expérience logicielle fluide ou qui filment principalement la nuit, l'Insta360 X5 demeure une option plus adaptée malgré son budget supérieur. Il convient également de noter que les prix mentionnés sont susceptibles d'évoluer rapidement, rendant cette promotion limitée dans le temps particulièrement intéressante pour les acheteurs avertis.