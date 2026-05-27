DJI Drone Mini 3 : un drone performant à prix bas disponible sur Amazon

Le drone mini 3 de DJI est désormais disponible à un prix compétitif sur le site d'Amazon, avec une remise immédiate de 15%. Ce drone est conçu pour filmer en vidéo 4K HDR et peut capturer des détails dans les zones d'ombre et les environnements lumineux.

Si vous cherchez un drone performant à un prix abordable , rendez-vous sur le site d' Amazon . Le drone mini 3 de la marque DJI est désormais disponible à un prix compétitif, avec une remise immédiate de 15%.

Les stocks sont limités, il est donc recommandé de se hâter de passer commande. Le drone mini 3 de DJI est léger, pesant moins de 249 grammes, ce qui lui permet de voler dans les catégories A1 et A3 sans nécessiter de formation spéciale.

De plus, il est résistant au vent jusqu'à niveau 5, ce qui garantit des vidéos fluides et stables en toutes circonstances. Sur le site d'Amazon, vous pouvez profiter d'une réduction attractive de 15% et acheter le drone mini 3 de DJI à un prix imbattable. Ce drone est conçu pour filmer en vidéo 4K HDR et peut capturer des détails dans les zones d'ombre et les environnements lumineux. Vous pouvez filmer vos souvenirs de jour comme de nuit, sans tracas.

Conçu pour des vols longs et simples, il offre une autonomie de 38 minutes sur une seule charge. Il est alimenté par un moteur sans balais qui améliore sa puissance et permet des décollages jusqu'à 4 000 mètres d'altitude. Le drone mini 3 de DJI est également équipé de la prise verticale réelle, qui lui permet de capturer des monuments hauts comme les gratte-ciels ou les chutes d'eau.

Ce drone est idéal pour les amateurs de vol à voile qui cherchent un équipement performant à un prix abordable





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DJI Drone Mini 3 Drone Vol À Voile Amazon Prix Abordable

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Livraison par drone à la prison de Bordeaux-Gradignan : deux suspects interpellésUne nouvelle tentative de livraison par drone a été détectée à la prison de Bordeaux-Gradignan, dans la nuit de vendredi à samedi 23 mai. Deux jeunes hommes ont été interpellés.

Read more »

À 730 km/h, ce drone fait maison frôle la vitesse d'un avion de ligneUn drone artisanal australien a flashé à 730 km/h en piqué descendant. Officiellement, il n'a battu aucun record : c'est tout le paradoxe de cette tentativ

Read more »

Guerre en Ukraine : pourquoi le nouveau drone russe Kub-10ME fait polémiqueLa Russie a dévoilé un nouveau drone tactique, le système KUB-10ME, réalisé en «un temps record». Cependant, cet appareil ne serait qu’une simple évolution d’un précédent et l’annonce tiendrait davantage du coup de communication.

Read more »

Les stocks s'écroulent sur Amazon pour ce drone DJI Mini 4K à prix canonCe drone DJI Mini 4K part comme des petits pains sur Amazon. La plateforme affiche une rupture imminente des stocks sur ce modèle vendu à un prix très attractif. Si vous cherchez un drone compact et performant, c'est le moment d'agir

Read more »