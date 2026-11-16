Dix pays interdisant la double nationalité face aux débats français

Alors que Marine Le Pen assouplit sa position sur la binationalité, voici les dix pays où la double citoyenneté est strictement interdite par la loi.

La question de la double nationalité remonte au centre des débats politiques français avec la campagne présidentielle de 2027. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, a récemment indiqué avoir commis une erreur dans le passé concernant ce sujet. Elle reconnaît maintenant avoir commis un regret dans sa carrière politique sur cette question précise.

La France permet la binationalité contre d'autres pays

La France continue d'autoriser au moins 3 millions de citoyens à posséder plusieurs nationalités selon les dernières études disponibles. Cette situation contraste fortement avec la réalité d'une dizaine de pays qui interdisent la binationalité dans leur Constitution ou leurs textes de loi. Cette divergence juridique montre une variété globale dans les approches de la citoyenneté.

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Exceptions strictes en Autriche et en Estonie

L'Autriche et l'Estonie imposent des règles très rigides concernant la perte de citoyenneté. Un Autrichien qui acquiert volontairement une autre citoyenneté perd sa nationalité, sauf si une exception écrite est approuvée. Ces exceptions rares concernent l'intérêt de la République ou des circonstances personnelles particulièrement pertinentes.

En Estonie, les enfants ayant une deuxième nationalité à la naissance doivent y renoncer avant leurs 21 ans. Les Estoniens naturalisés perdent également leur citoyenneté s'ils deviennent citoyens d'un autre pays ou intègrent les forces armées étrangères.

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Limitations légales aux Pays-Bas et en Slovaquie

Les Pays-Bas limitent les cas de double nationalité depuis les années 1980. En 2017, 1,3 million de Néerlandais étaient pourtant dans ce cas. Les citoyens naturalisés sont encouragés à renoncer à leur nationalité d'origine, bien que cela soit autorisé.

La Slovaquie interdit la binationalité sauf dans des cas spécifiques comme le mariage mixte. Les enfants acquérant une nationalité étrangère à la naissance ou ceux ayant obtenu cette nationalité avant le 17 juillet 2010 restent autorisés à la détenir. Toute autre acquisition de citoyenneté entraîne une perte automatique.

Interdictions totales en Chine, Japon et Inde

La Chine et le Japon ne reconnaissent pas la plurinationalité dans leurs lois. Tout ressortissant chinois acquérant une nationalité étrangère risque de perdre sa nationalité d'origine. Au Japon, les individus doivent choisir entre leurs nationalités à leurs 18 ans, un délai réduit depuis 2022. Le ministère de la Justice peut déchoir de sa nationalité ceux qui passent ce délai.

L'Inde n'autorise pas la double nationalité non plus. En 2022, plus de 225.000 personnes ont renoncé à leur citoyenneté indienne. Ce chiffre représente le nombre le plus élevé enregistré depuis plus d'une décennie selon la BBC.

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Situation géopolitique en Iran et en RDC

L'Iran et la République démocratique du Congo appliquent également des interdictions strictes. L'Iran arrête parfois ses binationaux pour des raisons politiques. Ces détenus se voient refuser toute assistance consulaire car le pays ne reconnaît pas leur double statut. En RDC, la nationalité est exclusive selon l'article 10 de la Constitution. Une réforme constitutionnelle est envisagée suite à la visite du président Felix Tshisekedi en France en mai.

Autres pays interdisant la double citoyenneté

La Cuba interdit la double nationalité depuis 1976. L'article 32 de sa Constitution dispose qu'une personne obtient la citoyenneté étrangère perd la cubaine. D'autres pays interdisent aux mandataires politiques de détenir une autre nationalité que celle du pays où ils exercent leur mandat. L'Australie, la Bulgarie, la Dominique, la Jamaïque, le Kirghizistan et Taïwan font partie de cette liste.

Ces nombreuses interdictions soulignent la complexité du débat en France. La position du Rassemblement National semble évoluer avec le temps. Le contexte politique actuel invite à une réflexion approfondie sur ces questions.