Dix mois d'enquête pour un vol de bijoux aux circonstances banales

Au-delà de dix mois d'investigations, la justice a réussi à identifier et interpeller l'auteur présumé d'un vol de bijoux aux circonstances banales. L'affaire débute le 25 mars 2024 lorsque le fils d'une femme de 94 ans se rend au commissariat de Foix pour porter plainte suite au vol dont sa mère a été victime quelques jours plus tôt dans sa maison de Montgailhard, commune voisine de la capitale de l'Ariège.

Le 22 mars, de retour d'un rendez-vous médical, la vieille dame avait découvert la porte de son garage forcé et des traces de fouilles dans toute la maison. Elle s'aperçoit ensuite que les bijoux cachés dans l'armoire de sa chambre ont disparu. Lors de son interrogatoire, la victime indique simplement qu'un inconnu est venu la veille vérifier son système d'incendie. Si la recherche d'empreintes ne donne rien, de l'ADN est retrouvé sur un détecteur de fumée. Cet ADN s'avère être celui d'un individu bien connu de la justice, un membre de la communauté des gens du voyage résidant dans les Hautes-Pyrénées, déjà signalé pour un vol par effraction à Pau la même année. Il faudra cependant attendre le 4 février 2025 pour que Tonino* soit interpellé à Tarbes, après qu'un mandat d'arrêt ait été lancé contre lui. Couvreur et vendeur de voitures d'occasion, vivant sur une aire d'accueil des gens du voyage à Maubourguet (65), il assure d'abord s'être trouvé à Châlons-en-Champagne au moment des faits, expliquant avoir beaucoup d'ennemis qui auraient pu déposer son ADN sur les lieux du vol. 'J'étais pas là pour faire de l'arnaque' Une thèse qui ne résiste pas au bornage de son téléphone. Celui-ci révèle que Tonino était bien à Montgailhard et dans les environs la veille et le jour du vol, amenant le prévenu à reconnaître qu'il était bien en Ariège à ce moment-là. Il explique son intérêt pour les détecteurs de fumée par une lourde opération qui l'empêche d'exercer son activité de couvreur, le contraignant à chercher une autre source de revenus.Le ministère public n'est guère convaincu, pointant un 'faisceau d'indices' qui compense l'absence de preuve directe : des 'déclarations évolutives', un mode opératoire bien connu, une trace d'ADN, le bornage téléphonique, un casier judiciaire qui suscite le doute quant à la repentance du prévenu... Largement assez, à ses yeux, pour requérir deux ans de prison avec maintien en détention et une interdiction de séjour en Ariège pendant cinq ans. Si les éléments de la défense sont les mêmes, la conclusion qu'elle en tire est tout à l’opposé : soulignant une 'enquête à charge' où n’apparaissent ni témoins, ni enquête de voisinage, elle met en avant le doute qui plane sur la culpabilité de Tonino pour demander sa relaxe. Sans succès, puisque la cour suit en tout point les réquisitions du parquet. 'Vous avez dix jours pour faire appel', rappelle la présidente pour finir. 'Ah ça, c’est sûr que je vais faire appel !' * Le prénom a été modifié.





