Dix mois d'enquête pour identifier le voleur de bijoux d'une femme de 94 ans

Un vol de bijoux aux circonstances banales dans la maison d'une femme de 94 ans à Montgailhard a mis plus de dix mois à être résolu. L'auteur présumé, Tonino*, membre d'une communauté des gens du voyage, a été identifié grâce à des traces d'ADN et au bornage de son téléphone.

Un vol de bijoux aux circonstances banales dans la maison d'une femme de 94 ans à Montgailhard a mis plus de dix mois à être résolu. Le 22 mars 2024, la victime, de retour d'un rendez-vous médical, avait découvert la porte de son garage forcée et des signes de fouille dans toute la maison. Les bijoux cachés dans l'armoire de sa chambre avaient disparu.

L'enquête a révélé des traces d'ADN sur un détecteur de fumée, qui ont été identifiées comme appartenant à un individu connu des forces de l'ordre, Tonino*, membre d'une communauté des gens du voyage. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui et il a été interpellé à Tarbes le 4 février 2025. Tonino a d'abord affirmé être à Châlons-en-Champagne au moment des faits, mais le bornage de son téléphone a prouvé qu'il était bien à Montgailhard et dans les environs. Il a reconnu être présent en Ariège à ce moment-là, expliquant qu'il était en quête d'un nouveau revenu car une opération l'empêchait d'exercer son métier de couvreur. Le ministère public a requis deux ans de prison avec maintien en détention et une interdiction de séjour en Ariège pendant cinq ans, tandis que la défense a demandé la relaxe, soulignant le manque de preuves directes. La cour a suivi les réquisitions du parquet et Tonino a été condamné à deux ans de prison.





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

VOL JUSTICE ADN TRACES TÉLÉPHONE ARREST CONVICTIONS DÉLINQUANCE COURS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Lot-et-Garonne : interpellé au volant, sans permis et avec 2,6 grammes d’alcool dans le sangL’homme a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, dont dix avec sursis

Lire la suite »

Les vœux de la maire d'Elsa Barbone : un bilan et des projets pour MontgailhardLa maire d'Elsa Barbone a présenté ses vœux à la population de Montgailhard, faisant le point sur les réalisations de l'année écoulée et dévoilant les projets pour l'avenir.

Lire la suite »

Les Vœux de la Maire de Montgailhard: Solidarité, Cohésion et Projets d'AvenirElsa Barbone, maire de Montgailhard, a présenté ses vœux à la population, mettant l'accent sur les enjeux de solidarité, de cohésion sociale et de développement durable. Elle a également dévoilé les projets en cours et à venir pour l'année 2024.

Lire la suite »

Trois braqueurs arrêtés grâce à leur ADNTrois hommes ont été condamnés à des peines de prison ferme pour des braquages violents à Talence et Bordeaux. Malgré leurs efforts pour ne laisser aucune trace, leur ADN les a trahis.

Lire la suite »

Affaire Dany Leprince : 'Nous avons retrouvé un ADN masculin non identifié', indique son avocatPODCAST - 'L'Heure du crime' revient sur l'affaire Dany Leprince. En 1994, l'homme que l'on surnomme le 'boucher de la Sarthe' est accusé d'avoir massacré quatre membres de sa famille. Des faits qu'ils nient.

Lire la suite »

Un cambrioleur gene par son ADN condamné à neuf mois de prisonUn quinquagénaire a été condamné pour son quinzième délit, mercredi 22 janvier, par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Les enquêteurs ont facilement identifié ce multirécidiviste grâce à son ADN laissé sur les scènes de cambriolages. En 2023, il avait cambriolé trois bars à Bordeaux, s'introduisant par effraction et dérobant des bouteilles, du matériel électronique et de l'argent.

Lire la suite »