Découvrez les portraits de Jean Maximilien Lamarque, Jean-Marie Commenay, René Crabos et Paul Dubedat, piliers du rayonnement historique et culturel de Saint-Sever.

Dix personnalités majeures ont façonné l'identité et le rayonnement de la cité du Cap de Gascogne, à Saint-Sever. Ces figures, qu'elles aient marqué l'histoire militaire, politique ou sportive, participent encore activement à la notoriété de la ville aujourd'hui. Saint-Sever se distingue par un esprit village fort et une dynamique commerciale attractive qui attire de nouveaux résidents.

Le général Lamarque et sa carrière militaire impériale

Jean Maximilien Lamarque, plus souvent désigné sous le nom de général Lamarque, était un officier général français né à Saint-Séverin. Il a mené sa brillante carrière militaire durant la Révolution française et sous l'Empire. Il a participé activement aux grandes campagnes napoléoniennes, se distinguant particulièrement lors de la bataille d'Austerlitz.

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Lors de ce conflit majeur, il commandait une brigade au sein du septième corps dirigé par le maréchal Augereau. Pour ses faits d'armes, il a reçu plusieurs distinctions prestigieuses, notamment le titre de baron de l'Empire, la grand-croix de la Légion d'honneur et l'ordre royal des Deux-Siciles.

Par la suite, il a tourné vers la politique en devenant député républicain sous la Monarchie de Juillet, entre 1828 et 1832. Il a également exercé la fonction de président du Conseil général des Landes à partir de 1831, consolidant ainsi son influence dans la région.

Les mandats politiques de Jean-Marie Commenay

Jean-Marie Commenay est un avocat et homme politique français ayant représenté les Landes pendant près de vingt ans. Son mandat de député s'est étendu de 1958 à 1978, une longue période d'engagement national. Il a également dirigé sa ville natale, Saint-Sever, en tant que maire pendant vingt-quatre ans, de 1965 à 1989.

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Parmi ses réalisations les plus notables figure la création d'un complexe agroalimentaire, exemple concret de sa politique économique engagée. Figure emblématique de la localité, il a été décoré chevalier de la Légion d'honneur en 1988 par son ancien professeur, Gabriel Delaunay.

Il a contribué au rayonnement culturel de Saint-Sever en entreprenant, avec l'aide du docteur Paul Dubedat, la rénovation des monuments de la Ville. Son action a laissé une empreinte durable sur l'infrastructure et l'image de la cité.

La carrière sportive de René Crabos

René Crabos, né à Saint-Sever, fut un ancien joueur de rugby international à XV et une légende locale. Passé par de nombreux clubs tels que l'US Dax, l'US Tarbes, le Racing Club de France ou encore le SASS, il a connu sa première cape avec l'équipe de France le 1er janvier 1920 en Écosse, accumulant 17 sélections au total.

Dans l'année suivante, il a atteint la finale de nombreux titres importants : vice-champion olympique, champion de Paris avec le Racing, et vice-champion de France avec le même club. Il a terminé sa carrière de joueur à Saint-Sever, devenant champion de France de division Promotion en 1926 avec le SASS.

Le SASS a ainsi formé plusieurs internationaux qui ont marqué l'histoire du rugby saint-séverin. Durant l'après-guerre, René Crabos a évolué vers l'encadrement en devenant manager du XV de France lors des trois tournées de 1949 en Argentine, avant de diriger la fédération.

Il a exercé la présidence de la FFR de 1952 à 1962, consolidant son statut de pilier du sport français. Son parcours associe étroitement la gloire nationale à la fierté sportive de sa ville d'origine.

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L'engagement associatif de Jean-Paul Farbos

Jean-Paul Farbos est une autre figure marquante ayant accumulé de nombreuses responsabilités dans la vie associative de Saint-Sever. Organiste pendant vingt-cinq ans et très impliqué au sein de la paroisse, il a également servi de secrétaire général de la mairie sous le mandat de Jean-Marie Commenay.

Un fort lien d'amitié unissait ces deux hommes politiques. Jean-Paul Farbos a également dirigé le syndicat de la FAFPT (Fédération autonome de la fonction publique territoriale) dans les Landes, qui comptait 400 salariés à son époque.

Parti à la retraite en 2008, il reste très actif aujourd'hui. Il assure en effet le classement des archives de la ville de manière bénévole et préside le club de bridge local, perpétuant son engagement civique et culturel.

Les contributions patrimoniales de Paul Dubedat

Paul Dubedat était médecin radiologue, arboriculteur et viticulteur, mais aussi un personnage influent de Saint-Sever. Il a été conseiller municipal de 1959 à 1971, puis maire adjoint de 1971 à 1989, aux côtés de son ami Jean-Marie Commenay.

Délégué pour les affaires culturelles et la conservation du patrimoine, Paul Dubedat était membre du Comité culturel d'Aquitaine de 1973 à 1982. Il a siégé à la Commission régionale du patrimoine et des sites pendant plus de dix ans, de 1985 à 1999.

Son action la plus visible reste la sauvegarde des orgues Cavaillé-Coll de l'abbatiale, qu'il a protégées de 1975 à 1980. Chevalier des Arts et des Lettres et des Palmes académiques, il a reçu la médaille de la ville pour ses services exceptionnels au patrimoine local.