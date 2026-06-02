Dix ans de succès pour la Cité du Vin de Bordeaux, symbole culturel et touristique

Inaugurée le 31 mai 2016, la Cité du Vin de Bordeaux célèbre ses dix ans. Devenu un équipement culturel majeur et un moteur du tourisme régional, ce lieu immersif dédié aux civilisations du vin a transformé le quartier des Bassins à flot. Retour sur une réussite architecturale, économique et culturelle.

La Cité du Vin de Bordeaux célèbre cette année dix années d'existence, marquant une décennie depuis son inauguration le 31 mai 2016. Conçu comme un projet ambitieux dans le quartier des Chartrons, ce lieu dédié aux cultures et civilisations du vin s'est rapidement imposé comme un équipement culturel majeur de la métropole bordelaise.

L'architecture audacieuse, signée par l'agence d'architecture XTU, a été pensée pour symboliser l'élixir à travers une forme de ballon de vin et une enveloppe métallique évoquant les vignes. Dès son ouverture, il a attiré plusieurs centaines de milliers de visiteurs, devenant en quelques années la première institution culturelle de Bordeaux en termes de fréquentation. Son succès dépasse les frontières régionales, contribuant significativement à l'attractivité touristique de la ville et de la région Nouvelle-Aquitaine.

Au-delà d'une simple vitrine œnologique, la Cité du Vin propose une expérience immersive et sensorielle, valorisant le vin comme patrimoine universel à travers des expositions permanentes et temporaires, des ateliers pédagogiques et des événements culturels variés. Elle abrite également un centre de documentation unique, une bibliothèque spécialisée et un espace de dégustation panoramique. En dix ans, elle a su tisser un réseau international et participer à de nombreux projets collaboratifs, renforçant ainsi le rayonnement de Bordeaux dans le monde.

Son implantation dans le quartier des Bassins à flot a catalysé la reconversion de cette friche industrielle, accompagnant la transformation urbaine de la rive droite. La Cité du Vin est ainsi devenue le cœur d'un nouveau quartier en pleine mutation, attirant commerces, restaurants et logements. Son modèle économique, basé sur une diversification des ressources (billetterie, location d'espaces, boutique, restauration), a fait ses preuves.

Elle est également très engagée dans des actions de médiation culturelle, notamment en direction des publics scolaires et des personnes éloignées de la culture. Les célébrations du dixième anniversaire, en 2026, s'annoncent comme l'occasion de réaffirmer sa mission et son ancrage territorial. Symbole d'une volonté politique portée notamment par l'ancien président François Hollande et l'ancien maire Alain Juppé, la Cité du Vin incarne une réussite publique-privée au service de la culture, du tourisme et de l'innovation.

Aujourd'hui, elle regarde vers l'avenir avec des projets d'expansion et de digitalisation, confirmant son statut d'incontournable dans le paysage culturel français. Les archives témoignent de l'enthousiasme suscité dès les étapes de construction, avec des vues aériennes spectaculaires du chantier, jusqu'aux visites de célébrités internationales comme Beyoncé en 2017. Cette décennie a consolidé son rôle de carrefour d'échanges et de savoirs autour du vin, mêlant tradition et modernité avec succès





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